FC Utrecht, Cambuur en De Graafschap zien af van verder procederen

FC Utrecht heeft zich neergelegd bij het besluit van de KNVB een streep door de bekerfinale te halen, zo maakte directeur Thijs van Es zojuist bekend via de clubkanalen van de Domstedelingen. ,,Een ongelooflijke bittere pil, die we wel even te verwerken hebben.”

Door Wesley van Oevelen



FC Utrecht laat de zaak zodoende niet voor het sporttribunaal CAS komen, bevestigt Van Es. ,,Dat is niet de route die we moeten afleggen.” Na weken van rollebollen met de voetbalbond, hebben de Domstedelingen zich neergelegd bij het besluit van de KNVB. De Utrechters eindigden als zesde in de door corona voortijdig stopgezette eredivisie en grijpen daardoor naast Europees voetbal. De bekerfinale tegen Feyenoord had uitkomst kunnen bieden, maar ook die gaat niet door. ,,Wij hebben de afgelopen periode continu de ambitie gehad om de bekerfinale alsnog te spelen. Wij zijn na Schotland het enige land waar geen bekerfinale meer gespeeld wordt. In alle landen is van alles aan het starten en opgestart.”

FC Utrecht legde zich niet zomaar neer bij het besluit van de KNVB. ,,Dat gebeurde op een manier die wij niet accepteerden”, zegt Van Es. ,,Het was een overval, zonder aandacht voor de bekerfinale. Het stopte en dit was de ticketverdeling. Wij hebben vol gas aangegeven dat dit proces niet kan en gaven aan dat er voor de zomer een bekerfinale gespeeld kan worden. Wij hebben op een heel intensieve manier alles verzameld om, ook richting de UEFA, aan te geven dat dit proces over moet. In onderzoeken komt naar voren dat bijna 75 procent vindt dat die bekerfinale gespeeld had moeten worden. Ook hotemetoten als Louis van Gaal en Guus Hiddink vonden dat die wedstrijd gespeeld moet worden.”

Volledig scherm Thijs van Es van FC Utrecht bij de KNVB-campus voor een ledenvergadering. © ANP

Bonaire

De UEFA heeft nog altijd geen besluit genomen, stelde het moment uit tot 3 augustus. Maar daarop wilde FC Utrecht niet wachten. Van Es: ,,We hebben met de KNVB aangedrongen op constructief overleg om te onderzoeken of we dit ook in Nederland voor elkaar konden krijgen. Misschien kunnen we het in Nederland doen, anders in Duitsland of misschien zelfs Bonaire. Explore all options. Tot onze teleurstelling werden we door de KNVB geïnformeerd dat ze daar niet aan mee wilden werken, omdat ze het onderwerp niet op de agenda van de minister willen zetten. Zolang de KNVB niet verder wil gaan, zitten we vast.”



Er is door de KNVB een voorstel gedaan voor de coronabijdrage, voor clubs die benadeeld zijn door de besluitvormingen van de KNVB. Naast FC Utrecht ook Cambuur De Graafschap, NAC en FC Volendam. ,,Er wordt door de KNVB duidelijk gemaakt dat dit niet gaat om een compensatie of tegemoetkoming, maar om een coronabijdrage”, legt Van Es uit. ,,Die 600.000 euro is goedgekeurd door de clubs. We willen de clubs hartelijk bedanken, dat zij die bijdrage aan ons willen verstrekken. Wij voelen ons erkend door de andere clubs. Het feit dat die bekerfinale niet plaatsvindt, is ook niet te compenseren.”

Cambuur

Ook gaat Cambuur akkoord met de financiële compensatie van de KNVB en onderneemt geen verdere juridische vervolgstappen meer. ,,We zijn niet natuurlijk blij met deze uitkomst”, reageert Ard de Graaf, algemeen directeur van Cambuur. ,,We hadden weliswaar door kunnen vechten. Dat ligt misschien wel het meest dicht bij je gevoel. Maar het is zeer ongewis, of een nieuwe gang naar de rechtbank deze keer wél succes oplevert. Bovenal vinden wij dat we rust moeten creëren rondom de club. Daarom zijn we akkoord gegaan met het voorstel van de KNVB.”

Cambuur ontvangt voor de misgelopen promotie een bedrag van 425.000 euro van de KNVB. ,,De vergoeding die clubs normaal bij degradatie zouden krijgen. Dat is de logica van de KNVB geweest”, zegt De Graaf. ,,Met dat bedrag denken wij, samen met de steun van onze supporters en sponsoren, het komende jaar in ieder geval te kunnen overleven.”

,,Hoe teleurgesteld wij ook zijn en hoe bitter de pil ook is – dit is voor ons het moment om de strijd te staken. Dat is het resultaat van de totaalsom die wij hebben gemaakt”, besluit De Graaf. ,,Ajax, PSV, Feyenoord en AZ hebben bijvoorbeeld geld gestoken in een solidariteitsfonds, waarvoor hulde. Er ligt nu een Deltaplan. We moeten dus verder. Dat geldt in de eerste plaats onze club, want we beginnen over twee weken weer met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en willen niet in negativisme blijven hangen. Maar dat geldt ook voor het belang van Nederlandse voetbal in het algemeen.”

De Graafschap

Ook De Graafschap gaat akkoord met de ‘coronacompensatie’ van de KNVB. De Doetinchemse club ontvangt 375.000 euro als tegemoetkoming voor de gemiste promotie naar de eredivisie. ,,Wij zetten een streep onder alles wat er afgelopen seizoen is gebeurd”, zegt Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap. ,,Of wij tevreden zijn met de tegemoetkoming? Het bedrag had misschien hoger kunnen of moeten zijn. Maar het is wel een substantieel bedrag. Het is te weinig om alle schade weg te poetsen en echt blij van te worden, maar ook te veel om zomaar aan de kant te schuiven.”