FC Utrecht-doelman De Keijzer vist drie keer, maar ziet zijn ploeg toch met 1-0 winnen van FC Twente

De lach was veelzeggend, vanmiddag direct na afloop van FC Utrecht-FC Twente. Sander van de Streek wist het vermoedelijk. De 1-0 overwinning, tot stand gekomen via de voet van de middenvelder, was niet per se een verdiende geweest na een duel waarin de Tukkers drie treffers afgekeurd zagen worden vanwege buitenspel. Maar daarmee smaakte de winst niet minder zoet. Gevolg: de play-offs voor een ticket om Europees voetbal zijn nu wel nagenoeg zeker bereikt voor de ploeg van Van de Streek.

Drie keer scoren en toch niet winnen. FC Utrecht ervoer het twee weken geleden, tegen FC Volendam, toen het drie doelpunten afgefloten zag worden. Ditmaal maakte FC Twente hetzelfde mee in Galgenwaard. Het bood Van de Streek de kans om zijn club in de slotfase van de tweede helft naar de zege te schieten. Doelman Lars Unnerstall stond aan de grond genageld na een geplaatst schot vanaf net buiten het zestienmetergebied, 1-0. Een even broodnodig als zeldzaam hoogtepuntje was het in een tweede helft, waarin Ricky van Wolfswinkel eerder de winnende dacht te hebben gemaakt namens de Tukkers. Maar, als gezegd: buitenspel.

Volledig scherm Sander van de Streek haalt uit voor de 1-0. © Pro Shots / Peter van Gogh

De rust werd ingeleid met een lauw applaus van de toeschouwers in Galgenwaard. Passend bij het spel dat FC Utrecht in de eerste 45 minuten had laten zien. Opnieuw overtuigde de ploeg van Michael Silberbauer niet, al creëerde het via Tasos Douvikas wel twee zeer behoorlijke mogelijkheden om op voorsprong te komen. De Tukkers domineerden. Veelzeggend: tot tweemaal toe keurde scheidsrechter Dennis Higler toen al een doelpunt af vanwege buitenspel. Eerst was het Joshua Brenet die tevergeefs juichte, vervolgens Sem Steijn. De door Feyenoord begeerde Ramiz Zerrouki op zijn beurt stuitte op doelman Fabian de Keijzer, voor de tweede maal in korte tijd de vervanger van Vasilis Barkas. Vandaar de 0-0 stand halverwege.

Volledig scherm Brenet scoort, maar de treffer wordt afgekeurd. © Pro Shots / Peter van Gogh

En die stand leek ook lang de eindstand te worden na een tweede helft, waarin beide doelmannen weinig te doen kregen. Pas na de 1-0 van Van de Streek ontvlamde de wedstrijd pas. Treffers vielen nadien echter niet meer, mede dankzij een katachtige redding van De Keijzer in de slotseconden. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg heeft FC Utrecht nu zeven punten voorsprong op nummer negen SC Heerenveen. Daarmee kan het toeleven naar de play-offs beginnen voor het elftal van Silberbauer.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal