FC Utrecht en KNVB niet nader tot elkaar, club blijft hopen op UEFA

Door Tim Reedijk De standpunten van FC Utrecht en de KNVB verschillen dermate dat de Domstedelingen ook na vandaag blijven inzetten op de UEFA. FC Utrecht schaaft nog altijd aan het dossier dat daar uiteindelijk op de burelen moet belanden. Via de Europese voetbalbond wil de club een bekerfinale met als inzet Europees voetbal afdwingen. Ook Feyenoord ziet het graag gebeuren dat de bekerfinale alsnog wordt afgewerkt, maar dan op de manier zoals ook Gudde dat voor zich ziet: als een openingswedstrijd/galawedstrijd in september of oktober met ‘slechts’ de dennenappel om voor te spelen.

Bij FC Utrecht zien ze steeds vaker berichtgeving die in hun ogen in het voordeel van hun zaak spreekt. Neem UEFA-baas Aleksander Ceferin die vorige week sprak van een voorbarige beslissing om de competities in Nederland en Frankrijk voortijdig stil te leggen. Ook gisteren weer verscheen in Le Parisien een gelekte brief van Ceferin aan Olympique Lyon waarin hij stelde dat de datum van 3 augustus, waarop alle competities afgerond zouden moeten zijn, nooit een harde eis is geweest. Dit terwijl de Franse bond dat argument zou hebben gebruikt bij de beslissing om de Ligue 1 af te kappen en de huidige stand als eindstand te nemen. In Frankrijk is Lyon druk met protesten. De club van Memphis Depay en Kenny Tete loopt Europees voetbal mis.