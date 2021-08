FC Utrecht en NEC vullen meer dan de helft van het Elftal van de Week

Drie spelers van zowel FC Utrecht als NEC vormen deze week de kern van het Elftal van de Week van de derde speelronde in de eredivisie. Dat zestal wordt aangevuld met spelers van Ajax, PSV, SC Cambuur en Go Ahead Eagles.

FC Utrecht liet in de eigen Galgenwaard Feyenoord kansloos. Ondanks een 0-1 achterstand wonnen de Domstedelingen uiteindelijk verdiend met 3-1, mede door de gelijkmaker van captain Willem Janssen, die een plekje in de verdediging heeft in het Elftal van de Week. Hij krijgt gezelschap van Quinten Timber en Simon Gustafson, die heersten op het middenveld. Gustafson benutte na rust een penalty en verzorgde daarmee de 3-1 eindstand.

Net als FC Utrecht levert ook NEC drie spelers af aan het Elftal van de Week. De club uit Nijmegen heeft na drie speelronden al zes punten in de tas nadat zondag met 0-1 gewonnen werd op bezoek bij Heracles Almelo. Souffian El Karouani was met een prachtige assist van grote waarde en staat samen met collega-verdediger Bart van Rooij en doelman Matthijs Branderhorst in het elftal.

PSV kwam op een 1-2 achterstand, maar won alsnog met 5-2 van FC Groningen. Cody Gakpo en André Ramalho waren uitblinkers aan Eindhovense zijde. Gakpo maakte zelf de 1-0 en verzorgde de assists bij de 3-2 en 4-2. Ramalho knikte de 3-2 binnen nadat hij bij de 2-2 ook al een groot aandeel had. Die goal werd uiteindelijk omgezet in een eigen goal voor Mo El Hankouri. Zo moest de Braziliaan het doen met één goal in plaats van twee, maar desondanks staat hij toch in het Elftal van de Week.

Ajax, SC Cambuur en Go Ahead Eagles leveren allemaal één speler af in het Elftal van de Week. Edson Álvarez maakte de tweede van in totaal vijf Amsterdamse goals tegen Vitesse. Jamie Jacobs viel direct na rust in bij SC Cambuur in het thuisduel met FC Twente en zorgde met twee goals voor een 2-0 zege. Ragnar Oratmangoen was de grote uitblinker bij Go Ahead Eagles, dat met 2-0 won van Sparta Rotterdam.

