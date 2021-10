FC Utrecht flikt het onmogelijke bij Ajax: ‘Hier met 0-1 weggaan is gewoon een topprestatie’

Door Tim Reedijk



Als Gert Kruys zijn tranen op de tribune niet meer in bedwang kan houden, dan weet je wel hoe laat het is. De spelers van Utrecht waren al naar binnen, toen ze toch maar weer besloten naar buiten te gaan. Om nog één keer het feestje te vieren met het uitvak in de verder al leeggelopen Johan Cruijff Arena. Utrecht flikte vandaag het onmogelijk geachte: winnen in Amsterdam. Natuurlijk gebeurde dat wel vaker in het verleden, maar wat deze zege zo bijzonder maakte, is dat Ajax in bloedvorm is en met speels gemak afrekent met bijna elke tegenstander die de ploeg deze weken treft.