FC Utrecht in Venlo op jacht naar clubrecord

FC Utrecht en uitwedstrijden is al sinds mensenheugenis een vat vol tegenstrijdigheden. In het hele kalenderjaar 2018 wonnen de Domstedelingen in de eredivisie bijvoorbeeld maar drie keer buiten de vertrouwde Galgenwaard. Dit seizoen is alles anders. De afgelopen weken werden De Graafschap (0-1), Heracles (1-5) en NAC (0-4) op de pijnbank gelegd. Daarmee is FC Utrecht dit kalenderjaar buitenshuis niet alleen productief - met Heerenveen werd als enige club in de eredivisie het meest (13 keer) gescoord - de nummer 5 van de eredivisie is ook de best presterende uitploeg van 2019 met 9 punten uit 5 duels. Nummer twee PSV pakte dit jaar buiten Eindhoven ook 9 punten, maar had 6 wedstrijden voor nodig.