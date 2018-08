FC Utrecht maakt werk van rentree Letschert

Helmond Sport met Snep­vangers naar FC Dordrecht, Wesdorp is twijfelge­val

13:46 Helmond Sport reist vrijdag met een nagenoeg fitte selectie naar FC Dordrecht toe. Trainer Robby Alflen kan weer beschikken over Diego Snepvangers, die uit de roulatie was met een enkelblessure. Koen Wesdorp is nog een twijfelgeval; de middenvelder heeft last van zijn bovenbeen.