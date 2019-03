FC Utrecht snakt naar scorende aanvallers

Door Tim Reedijk



Want de Utrechtse productie leunt bepaald niet op de voorhoede. Vorige week won FC Utrecht overtuigend bij Heracles Almelo (1-5), maar was Gyrano Kerk de enige aanvaller die scoorde. Met zijn zes eredivisiegoals is hij een uitzondering dit seizoen. Othmane Boussaid en nieuwkomer Michiel Kramer staan nog droog, Bahebeck scoorde eenmaal, de door de club geschorste Oussama Tannane kwam ook tot slechts één treffer. Alleen Nick Venema kwam nog tot vier doelpunten, maar hij is (nog) te licht bevonden voor de basis en moet zijn productie via invalbeurten zien op te schroeven.



De beoogde eerste spits Bahebeck is er weer bij, morgen tegen FC Groningen. Of hij start? Advocaat weet al sinds september dat hij niet kan bouwen op de fragiele Fransman, die overigens wel al twee weken volledig mee traint. De wedstrijd tegen Heracles miste hij omdat hij ziek werd in de bus ernaartoe. Michiel Kramer maakte in dat duel best indruk op ‘De Kleine Generaal’. ,,Hij speelde vorige week een goede wedstrijd. Maar voorin blijft het een beetje zoeken en dat heeft natuurlijk ook te maken met Bahebeck. Je dacht dat dat de eerste spits zou worden toen Kramer er nog niet was, maar continu was er wat. Dat zal hij zelf ook vervelend vinden, laat dat duidelijk zijn. Hij wil ook fit zijn en spelen, maar op een of andere manier gebeurt dat steeds niet. Of ik behoefte heb aan vastigheid? Dat kan een belangrijk wapen zijn. Dat de een weet wat de ander doet.”



Advocaat heeft er verder maling aan wie er scoort, ‘als er maar wordt gescoord’. Dat lukte goed tegen Heracles Almelo, terwijl er in de zes duels vóór die wedstrijd maar zes keer werd gescoord. ‘De Kleine Generaal’, die alleen Emil Bergström heeft zien wegvallen met een enkelblessure, ziet wel gelijkenissen tussen Heracles en de tegenstander van morgen. ,,Wij staan vijf punten voor ze. Of ze komen erbij, of je zet ze op acht punten met nog negen wedstrijden te gaan. Dat is veel om er nog bij te komen. FC Groningen heeft een aardig elftal en het kan een voordeel zijn dat die Japanner (Ritsu Doan, red.) niet meedoet. Dat is wel echt een heel goede voetballer. Maar wij spelen thuis, het publiek moet erachter komen en dan hebben wij voor de eredivisie echt een heel aardig elftal, hoor.”