FC Utrecht speurt raddraaiers op en deelt stadionverboden uit

Bij de meest recente wedstrijd, die tussen Fortuna en Utrecht, werd vuurwerk gegooid richting de spelers van de Utrechtse club. ,,Er zijn vijf personen in beeld voor het afsteken van vuurwerk en daarnaast een persoon voor het faciliteren van de vuurwerkactie. Deze personen worden geïdentificeerd en zullen aangemeld worden voor een stadionverbod”, schrijft de club. Ook is er één persoon geïdentificeerd voor het gooien van bier op het veld. Ook die persoon krijgt een stadionverbod.

Algemeen directeur Thijs van Es meldt dat de club zich schaamt voor de gebeurtenissen. ,,Een wedstrijd van FC Utrecht, uit en thuis, zou een uitje moeten zijn voor iedereen en een plek waar íedereen zich welkom zou moeten voelen”, zegt van Es. ,,Dat is het niet geweest afgelopen twee wedstrijden, waarvoor wij onze excuses aanbieden aan eenieder die zich niet welkom of veilig heeft gevoeld, waaronder een van onze spelers. De maat is vol. Er is een grens bereikt en overschreden, we zijn dit gedrag zat. Deze raddraaiers willen en gaan we weren, dit heeft niets met support te maken.”