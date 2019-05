FC Utrecht: teamgeest, keihard werken en ‘vol gaan’ tot dinsdag

Door Tim Reedijk



In de heenwedstrijd in de halve finales tegen Heracles Almelo viel FC Utrecht fysiek positief op. Van alle clubs oogde die ploeg het fitst. Bij Vitesse draait Sloetski er allang niet meer omheen dat zijn selectie het zwaar heeft nu de wedstrijden zich opstapelen.



Advocaat daarentegen mist alleen Leon Guwara, Simon Makienok en Othmane Boussaid met alle zekerheid morgenavond. Maar dat kan schone schijn zijn, want FC Utrecht kampt wel degelijk met veel twijfelgevallen richting de eerste finale morgenavond. Zeker is dat Timo Letschert, Joris van Overeem, Jean-Christophe Bahebeck en Riechedly Bazoer kampen met pijntjes en morgen opnieuw gescreend worden in de wellicht ijdele hoop dat ze bij de selectie kunnen zitten. Maar, stelt Advocaat: ,,Ik heb niet het idee dat de jongens moe zijn. Ik hoor ze er niet over klagen. Ze willen echt nog ‘vol gaan’ tot dinsdag en laten zien dat ze het kunnen.”