FC Utrecht verslaat NEC en weet eindelijk weer hoe het voelt om te winnen

Door Tim Reedijk



In de 68ste minuut klonk er vanaf de Bunnikside al ‘alles of niets’, in een thuiswedstrijd die niet van héél groot belang was voor FC Utrecht, bij een bloedeloze stand van 0-0. Het tekent een beetje hoe erg men in de Domstad snakte naar een resultaat, naar handvatten richting de play-offs, naar iets om je aan vast te klampen.



De cijfers op voorhand logen er niet om. Onder Kruys werd nog niet gewonnen, met twee gelijke spelen tegen laagvliegers RKC en Fortuna Sittard (beiden 1-1) en een late nederlaag tegen Feyenoord vorige week (2-1). Al zes eredivisieduels wachtte FC Utrecht op een zege.