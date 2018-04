FC Utrecht wil er geen drie tegen, VVV staat voor 'mission impossible'

FC Utrecht - FC Groningen (vanavond, 18.30 uur)

FC Groningen kwam in zeven van de laatste elf eredivisiewedstrijden op bezoek bij FC Utrecht niet tot scoren, maar boekte vorig seizoen de grootste uitoverwinning ooit op de Domstedelingen: 1-5. Met die zege in september 2016 was FC Groningen ook het laatste team buiten de traditionele top 3 dat wist te winnen in de Galgenwaard. FC Utrecht presteert goed, maar hield dit seizoen pas zes keer de nul. Daarmee is het de slechtst presterende club in het linkerrijtje.

Ajax - VVV-Venlo (vanavond, 20.45 uur)

VVV-Venlo heeft het standaard lastig in Amsterdam. De Venlonaren pakten welgeteld één punt in de twintig uitduels met Ajax in de eredivisie en staan momenteel op 447 minuten zonder uitdoelpunt. De laatste keer dat VVV een eredivisieduel met Ajax wist te winnen was in december 1987 (3-1 in eigen huis). Ook de doelcijfers zijn behoorlijk in het voordeel van de thuisploeg. Ajax scoorde 62 keer in de twintig thuisduels met VVV, tegenover 8 goals voor de bezoekers. Ajax presteert thuis bijna altijd goed tegen promovendi. De Amsterdammers wonnen 62 van de laatste 66 thuisduels, vier werden er gelijk gespeeld.