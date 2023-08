FC Volendam en Carel Eiting worden het niet eens: arbitragezaak gaat door

Volendam en Eiting verschillen van mening over het bedrag waarvoor de aanvoerder zou mogen vertrekken. De club lichtte vorige maand een optie in het contract van de voormalig Ajacied, waardoor hij tot de zomer van 2025 vastligt in Volendam. Dat gebeurde kort nadat FC Twente zich had gemeld voor Eiting.



De creatieve middenvelder wil graag naar Enschede vertrekken en beroept zich daarbij op een afspraak over een vertrekclausule, waardoor hij voor 400.000 euro zou mogen vertrekken. FC Volendam wil echter meer geld zien, naar verluidt 2,5 miljoen euro.



Eiting was afgelopen seizoen van grote waarde voor Volendam. Hij gaf tien assists in de Eredivisie en scoorde zelf drie keer. Volendam neemt het zaterdag op tegen Go Ahead Eagles. Daarna staat voor Volendam een thuiswedstrijd tegen FC Twente op het programma (3 september).