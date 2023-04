Feest bij Sparta na winst tegen AZ: Rotterdammers voor minimaal een dag vijfde in de eredivisie

Met een sensationele zege uit bij AZ heeft Sparta het droomseizoen weer van een nieuw hoogtepunt voorzien. De nieuwe, tijdelijke nummer vijf van de eredivisie won met 0-1 door een doelpunt van Tobias Lauritsen. AZ, dat lang titelaspiraties had, verspeelde voor de derde wedstrijd op rij punten en ziet PSV en mogelijk ook Ajax verder uitlopen.

Vorige week pakte Heerenveen al een punt in Alkmaar, een week nadat AZ uit bij FC Twente met 2-1 verloor. Een matige serie voor een ploeg die titelaspiraties had. Met Sparta kwam nu de nummer zes van de eredivisie op bezoek, een paar dagen voor de uitwedstrijd tegen Anderlecht in de Conference League.

Maar, opnieuw oogde het plichtmatig aan Alkmaarse zijde, waar Jesper Karlsson geblesseerd ontbrak en de niet geheel fitte Vangelis Pavlidis op de bank begon. Weliswaar had AZ meer initiatief, maar tegelijkertijd hield Sparta eenvoudig stand en mocht het hopen op een succesvolle omschakeling. Vlak voor rust kwam die er. Koki Saito, dé smaakmaker aan Sparta-zijde in de tweede seizoenshelft, dartelde voorbij Sam Beukema en legde de bal met links panklaar op het hoofd van de kopsterke Tobias Lauritsen, die raak knikte en daarmee zijn negende eredivisiedoelpunt aantekende.

In de tweede helft nam het gemor op de tribunes alleen maar toe. AZ kreeg maar niet echt volle druk op Sparta, dat aan de andere kant onder andere via Lauritsen dicht bij een ruimere voorsprong was. De Noor schoot op de lat. In de slotfase waarin AZ wél aanzette, raakten ook AZ-spelers Jens Odgaard en Yuki Sugawara de lat en de paal, daarmee zorgend voor de gevaarlijkste momenten van hun ploeg.

Al het hele seizoen zoekt eredivisiesensatie Sparta naar een zege op een hoog aangeschreven ploeg. De cijfers komen tot in den treure voorbij. Geen ploeg in de eredivisie presteert beter tegen ploegen in het rechterrijtje dan Sparta, maar de Rotterdammers zijn ook weer de enigen die nog geen enkele zege boekten op een ploeg uit het (huidige) linkerrijtje.

Vandaag maakte de ploeg van succestrainer Maurice Steijn korte metten met die statistiek met een over het geheel genomen bepaald niet onverdiende overwinning op AZ, ín Alkmaar. Sparta is FC Twente voorbij en staat vijfde, al kan die ploeg morgen weer over de Spangenaren heen door thuis niet te verliezen van hekkensluiter Cambuur. AZ daarentegen zag PSV vanavond al het gat vergroten tot vijf punten, terwijl ook Ajax morgen op vijf kan komen door te winnen van Fortuna. En dan wacht donderdag alweer de uitwedstrijd tegen Anderlecht.

