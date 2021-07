Fer over heftige aanvaring met Advocaat in docu: ‘Geen spijt, wel sorry gezegd’

In de documentaireserie ‘Dat ene woord - Feyenoord’ die vanaf 1 september bij is te zien bij Disney+ opent de club alle deuren. De Rotterdammers treden daarmee in de voetsporen van ploegen als Manchester City, Sunderland, Tottenham Hotspur en Brazilië. ,,Het is van deze tijd om heel veel te laten zien’’, zegt Leroy Fer.

Door Mikos Gouka

Fer heeft geen moeite met de openheid van Feyenoord. ,,Aan de andere kant heb ik altijd gezegd en gedacht: de kleedkamer is heilig, daar hoort niemand van buitenaf bij’’, zegt de middenvelder. ,,Ik heb afleveringen gezien en ik zeg nu: het is prachtig voor de fans, het is heel mooi geworden.’’

Keeper Justin Bijlow knikt. ,,Maar op een gegeven moment voelden de jongens die de beelden maakten voor de documentaire als één van ons’', zegt de keeper. ,,Ze filmden niet bij de douches en de toiletten, verder waren ze overal bij. Natuurlijk denk je weleens als je zit te eten en er staat een camera op twee meter: moet dit nou? Aan de andere kant is het echt. Ik raakte geblesseerd tegen FC Groningen, vlak voor de interlands van het Nederlands elftal. Die emotie zie je en dat is niet gespeeld.’’

Volledig scherm Justin Bijlow. © Pro Shots / Kay int Veen

Dat Leroy Fer een heftige aanvaring had met trainer Dick Advocaat, de trainer met wie hij juist zo goed kon opschieten, werd al eerder bekend. Fer heeft die aflevering inmiddels teruggezien. ,,In de rust tegen Ajax, er zat emotie bij en ook frustratie want we wilden daar zo graag een resultaat boeken’’, zegt Fer. ,,Maar ik zie mezelf daar, hoe ik ben. Ik heb geen spijt, al heb ik wel sorry gezegd tegen de trainer.’’

Maar waar lag de grens? Waar wordt er geknipt en waar mogen de beelden in de afleveringen worden gemonteerd? Wat als Bijlow bij wijze van spreken in de kleedkamer Fer met een vork achterna heeft gezeten? ,,Dat is niet gebeurd, maar juist emotie mag er in zitten, denk ik’’, zegt Bijlow. ,,Bij Jong Oranje heb ik het ook meegemaakt, al heb ik die nog niet gezien.’’

Quote Ik denk wel dat hij zal aanslaan. Er gebeurt genoeg, maar we zijn hoe we zijn. Leroy Fer

En Feyenoord is een uitermate dankbaar onderwerp, er gebeurt jaarlijks zoveel dat breed wordt uitgemeten in de pers. ,,Deze club is wel geschikt ja’’, lacht Bijlow. De serie eindigt een dag na het veroveren van een ticket voor de voorronde van de Conference League met een afscheid op 1908. Het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax, de boosheid van Dick Advocaat omdat hij zijn bonus niet krijgt, het zit er niet in. Iets voor deel twee? ,,We weten niet of er een deel twee komt’', zegt Fer. ,,Ik denk wel dat hij zal aanslaan. Er gebeurt genoeg, maar we zijn hoe we zijn.’'

Volledig scherm Steven Berghuis en Leroy Fer zijn teleurgesteld na de 1-1 tegen Heracles. © Pim Ras Fotografie

En dat laatste kan ook zorgen voor een etiket. Bij de documentaire die wielerploeg Jumbo-Visma maakte over de Tour de France 2020 komt toprenner Tom Dumoulin volgens velen vaak over als een zeurpiet. Loerde dat gevaar ook bij de spelers van Feyenoord? ,,Dat gevoel had ik niet’’, zegt Fer, die het wielrennen niet volgt. ,,De camera ging ook mee naar huis. Ze filmen het als ik mijn zoontje naar de training breng of na de geboorte van mijn dochtertje.’’

Bijlow: ,,Het geeft een inkijkje hoe het gaat bij een club als Feyenoord. Ik lieg niet, het is echt mooi geworden. Al heb ik nog niet alle afleveringen gezien.’’