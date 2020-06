Fer tekent voor twee jaar bij in de Kuip: ‘Ik ben hier nog niet klaar’

Door Mikos Gouka



De routinier hikte lang tegen de aanbieding van de club aan. Feyenoord wilde aanvankelijk een nieuw seizoen en een optie voor een extra seizoen in de Kuip. Fer wilde meteen twee volledige seizoenen bijtekenen. Uiteindelijk vonden beide partijen elkaar maandagmiddag.



Trainer Dick Advocaat maakte zich ook sterk voor zijn aanblijven omdat de verdedigende middenvelder weer een belangrijke kracht is geworden in de Kuip. De routinier speelde zich kort voor het afbreken van de competitie zelfs in de voorselectie van Oranje. ,,Ik ben er heel blij mee’’, zegt Fer. ,,Ik ben hier namelijk nog niet klaar.’’