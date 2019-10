Feyenoord-beul, Blind én PSV-duo blinken uit, Haps door de ondergrens

Door Nik Kok



Na het 4-2 verlies tegen Fortuna moest er wel een Feyenoord-speler het slechtste cijfer van het weekeinde krijgen. Ridgeciano Haps kreeg een 4 voor zijn optreden tegen Fortuna. Dennis Johnsen van PEC kreeg datzelfde cijfer voor zijn wedstrijd tegen Heerenveen.



FC Groningen – RKC Waalwijk 3-0

FC Groningen: Padt 7,5; Zeefuik 7, Te Wierik 6,5, Itakura 6, Van Hintum 6; Matusiwa 6,5, El Messaoudi 6, Hrustic 7,5 (74. Postema -); Lundqvist 7 (66. Gudmundsson 6), El Hankouri 6, Benschop 6,5 (86. Van Kaam -).

RKC Waalwijk: Vaessen 5,5; Gaari 6, Drost 6 (46. Bakari 6), Mulder 5,5, Delcroix 5; Rienstra 6, Spierings 5,5, Leemans 6; Tahiri 6 (61. Sow 6), Vente 5,5, Elbers 5,5.

Scheidsrechter Kooij: 7



Man of the match: Ajdin Hrustic is dit seizoen al opvallend vaak op schot voor FC Groningen. Tegen RKC verzorgde hij ook een assist.

Volledig scherm Ajdin Hrustic is door het dolle heen. © BSR Agency

Heracles – FC Emmen 2-0

Heracles: Blaswich 6,5; Bakboord 6,5, Pröpper 6,5 Knoester 6,5, Czyborra 6,5; Kiomourtzoglou 7, Mauro Júnior 6,5 (90. Bijleveld -), Merkel 6,5; Van der Water 7 (86. Dos Santos -), Dessers 7 (90. Cijntje -), Konings 6.

FC Emmen: Telgenkamp 5,5; Bijl, 5,5, Veenorp 5,5, Heylen 6, Burnet 6; Slagveer 5,5 (71. Arias -), Hiariej 5,5, Peña 6,5, Chacón 5,5; De Vos 5 (59. Laursen 5,5); De Leeuw 6.

Scheidsrechter Van Eijk: 6



Man of the match: Sylvester van der Water verzorgde de fraaie assist bij de openingstreffer van Cyriel Dessers. Hij speelde vermoedelijk zijn beste wedstrijd in Heracles-dienst.

Volledig scherm Sylvester van der Water in duel met Lorenzo Burnet. © BSR Agency

Vitesse – FC Utrecht 2-1

Vitesse: Pasveer 6,5, Dasa 5,5, Doekhi 6, Obispo 6, Clark 6,5; Tannane 6,5 (36. Foor 6), Bazoer 6 (87. Buitink -), Bero 6,5, Linssen 5; Matavz 6, Dicko 5 (69. Grot -).

FC Utrecht: Paes 6,5, Klaiber 6, Janssen 6, Hoogma 5, Van der Maarel 5,5; Ramselaar 6 (69. Emanuelson -), Maher 7, Van de Streek 5 (76. Cerny -), Gustafson 5,5; Kerk 6, Abass 5,5, (46. Bahebeck: 5,5).

Scheidsrechter Kuipers: 6,5



Man of the match: Adam Maher maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen en was daarmee belangrijk voor FC Utrecht. Dat was echter niet genoeg voor de overwinning.

Volledig scherm Adam Maher wordt dwarsgezeten door Riechedly Bazoer. © BSR Agency

Sparta – FC Twente 2-1

Sparta: Coremans 7; Abels 5,5, Vriends 6,5, Mattheij 6,5, Faye 7; Harroui 7,5, Rigo 6, Smeets 6, Rayhi 5 (64. D. Duarte -); Ache 6 (61. Veldwijk -), Dervisoglu 6,5 (89. Piroe -).

FC Twente: Drommel 7, Pleguezuelo 5, Bijen 5, Schenk 6, Verdonk 6, Brama 7, Busquets 5 (58. Roemeratoe -), Espinosa 5.5, Nakamura 5 (78’ Menig -), Berggreen 5 (86’ Selahi -), Aitor 6.

Scheidsrechter Manschot: 5



Man of the match: Abdou Harroui is bezig aan een goed seizoen. De wedstrijd tegen FC Twente leek hij aanvankelijk te moeten missen, maar hij kon toch spelen en onderstreepte zijn bloedvorm met een fraaie 7,5.

Volledig scherm Abdou Harroui bedankt de fans. © foto: Carla Vos

Heerenveen – PEC Zwolle 1-0

Heerenveen: Hahn 6; Floranus 7, Botman 6,5, Dresevic 6,5, Woudenberg 6; Veerman 7, Kongolo 6 (62. Halilovic -), Faik 6; Van Bergen 7 (86. Akujobi -), Odgaard 6 (90. Høegh -), Ejuke 6.

PEC Zwolle: Mous 6,5; Hamer 6,5 (33. Bajselmani 6,5), Lachman 6,5, Kersten 6, Van Wermeskerken 4,5; Clement 6, Saymak 5,5 (57. Dekker 6), Thy 4,5; Bel Hassani 4,5 (75. Van Crooij -), Ghoochannejhad 5, Johnsen 4.

Scheidsrechter Makkelie: 7



Man of the match: De altijd voor dreiging zorgende Mitchell van Bergen was nu ook als doelpuntenmaker belangrijk voor Heerenveen.

Volledig scherm Mitchell van Bergen tekende voor de enige treffer. © BSR Agency

ADO Den Haag – Ajax 0-2

Ajax: Onana 7; Dest 6, Veltman 7, Blind 8, Tagliafico 6; Van de Beek 6, Martinez 6,5; Ziyech 6,5 (88. Álvarez -) Promes 5 (80. Neres -), Tadic 5; Huntelaar 6.

ADO: Koopmans 6,5; Van Ewijk 5,5 (84. Necid -), Beugelsdijk 6, Pinas 6,5, Meijers 5; Malone 6,5, Immers 7, Bakker 6 (78. Ould-Chikh -); Summerville 7, Kramer 6, Goossens 5,5 (70. Haye -).

Scheidsrechter Blom: 6,5



Man of the match: Toen het even lastig dreigde te worden in Den Haag was daar de altijd rustig blijvende Daley Bind die de boel achterin bij elkaar hield.

Volledig scherm Daley Blind hield de boel achterin bij elkaar tegen ADO. © BSR Agency

Fortuna Sittard – Feyenoord 4-2

Fortuna: Koselev 6,5; Passlack 6,5, Essers 6 (69. Raitanen), Ninaj 7, Cox 7; Tekie 7, Smeets 7, Diemers 7,5 (90. El Ablak -), Harries 7; Sambou 7,5 (82. Karjalainen -), Ciss 8.

Feyenoord: Vermeer 5; Karsdorp 5, Botteghin 4,5 (77. Kökçü -), Ié 5, Haps 4; Tapia 4,5 (54. Jørgensen 5), Toornstra 4,5, Fer 4,5; Berghuis 5, Sinisterra 5, Larsson 5 (64. Narsingh -).

Scheidsrechter Van Boekel: 7,5



Man of the match: Amadou Ciss was tot voor kort slechts bekend om de viering van zijn onbelangrijke doelpunt met een salto. Tegen Feyenoord maakte hij daadwerkelijk belangrijke doelpunten voor Fortuna en was daarmee medeverantwoordelijk voor de stunt van deze competitieronde.

Volledig scherm Amadou Ciss was met twee treffers heel belangrijk voor Fortuna tegen Feyenoord. © BSR Agency

Willem II – AZ 1-1

Willem II: Wellenreuther 7; Heerkens 6, Holmen 6,5, Peters 6, Nelom 5,5; Llonch 7,5, Vrousai 5,5 (46. Ndayishimiye 7), Saddiki 6; Nunnely 6,5, Pavlidis 5,5, Köhlert 6 (90. Nieuwkoop -).

AZ: Bizot 6,5; Svensson 6 (82. Druijf -), Vlaar 6 (63. Hatzidiakos 6), Wuytens 5,5, Wijndal 6,5; Midtsjo 7, De Wit 6 (68. Sugawara -), Koopmeiners 6,5; Stengs 6, Boadu 6, Idrissi 6,5.

Scheidsrechter Higler: 5,5



Man of the match: De onverzettelijke Pol Llonch blijft bergen werk verzetten voor Willem II en was in de slotfase bovendien de reddende engel voor de club.

Volledig scherm Pol Llonch houdt Calvin Stengs van de bal. © BSR Agency

PSV – VVV 4-1

PSV: Ruiter 5,5; Dumfries 7,5, Schwaab 5,5, Viergever 6, Sadílek 5,5; Rosario 6, Gutiérrez 5,5 (85. Thomas -), Bergwijn 8; Bruma 5 (55. Gakpo 7), Malen 8, Doan 7 (80. Mitroglou -).

VVV: Kirschbaum 5,5; Pachonik 6,5, Schäfer 6, Röseler 6, Janssen 6; Post 6, Cattermole 5,5 (87. Neudecker -), Van Ooijen 5,5, Linthorst 5,5; Yeboah 5,5, Wright 5,5 (87. Soriano -).

Scheidsrechter Lindhout: 5,5



Man of the match: Hij was al een hele tijd belangrijk zonder doelpunt maar tegen VVV maakte Steven Bergwijn eindelijk zelf weer eens een goal. Zijn eerste thuisdoelpunt sinds april van dit jaar.