Feyenoord-coach Arne Slot kijkt met bewondering naar oude club: ‘Wat AZ doet, is ontzettend knap’

,,Wat AZ doet, is ontzettend knap", zegt Slot over zijn oude club, de huidige koploper van de eredivisie. ,,Dat ze het alweer op de rit hebben, komt niet als een complete verrassing, want ze hebben vrijwel hun hele elftal bij elkaar gehouden deze zomer. Ze laten Fredrik Midtsjø en Owen Wijndal gaan, maar ze hadden Tijjani Reijnders en Milos Kerkez al in de selectie als vervangers.”

,,Wij speelden tegen FC Midtjylland ook goed", keek Slot terug op het 2-2 gelijkspel in het Europa League-duel. ,,We zijn moeilijk te verslaan. Wat wij nog missen, is dat we winnen als we niet zo goed spelen. En soms zelfs vergeten we op te halen waar we recht op hebben als we beter zijn dan de tegenstander. Ik vind dat ik te kritisch ben als ik zeg dat de puzzel nog niet is gelegd. Dit elftal maakt een ontwikkeling door. Maar ik neem geen genoegen met oké of gewoon goed, ik wil dat we heel erg goed spelen.’’