Feyenoord-cultheld Gyan (43) ongeneeslijk ziek, club hoopt nog waardig afscheid te kunnen nemen

Feyenoord leeft intens mee met voormalig speler Chris Gyan. De 43-jarige Ghanees, winnaar van de UEFA Cup in 2002, is ongeneeslijk ziek. De Rotterdammers hopen de razend populaire cultheld nog een waardig afscheid te kunnen geven.

Door Mikos Gouka



Uitgerekend nu de stadions op last van het kabinet helemaal leeg zijn, zou een passend eerbetoon aan één van de meest populaire spelers die Feyenoord ooit heeft gehad, zo gewenst zijn. Het Legioen had in een kolkende Kuip ongetwijfeld dolgraag Chris Gyan nog een hart onder de riem willen steken. Het zal de komende weken waarschijnlijk ‘slechts’ bij het ophangen van spandoeken in een leeg stadion blijven voor de voormalige verdediger die lijdt aan kanker.

Gyan was als speler van Feyenoord een ware held in Rotterdam-Zuid. Na zijn loopbaan kreeg de Ghanees het zeer zwaar te verduren. Hij moest knokken om zijn hoofd op financieel gebied boven water te kunnen houden. Een forse schuldenlast, de kosten van een ernstig zieke zoon en zijn vrijgevigheid hadden hem diep in de rode cijfers gedrukt.

Volledig scherm Feyenoord voor het duel met Borussia Dortmund in de Kuip, de finale van de UEFA Cup. Stand vlnr: Kalou, Rzasa, Van Hooijdonk, Tomasson, Van Persie, Zoetebier. Gehurkt, vlnr: Gyan, Ono, Bosvelt, Paauwe en Van Wonderen. © Stanley Gontha

Gyan kwam er weer enigszins bovenop. Een sponsor van de Rotterdammers gaf hem een baan in de Rotterdamse haven, de trouwe aanhang van Feyenoord haalde duizenden euro’s voor hem op en bestsellerauteur Michel van Egmond schreef het boek King - de vele wederopstandingen van Chris Gyan waarvan de opbrengst naar Gyan ging. In dat boek vertelde de Ghanees openhartig over de vele tegenslagen in zijn leven.

Niet alleen financieel ging het slecht, de ex-verdediger kreeg zelf ook last van zijn gezondheid na zijn voetbalcarrière. Hij kreeg epileptische aanvallen waardoor hij meerdere medische onderzoeken moest ondergaan. Gyan moest om die reden noodgedwongen stoppen met werken.

UEFA Cup

De Afrikaan, die op 8 mei 2002 met medespelers als Robin van Persie, Jon Dahl Tomasson, Bonaventure Kalou, Paul Bosvelt en Pierre van Hooijdonk de UEFA Cup won, koesterde in de zware tijden de zoete herinneringen. De magische avond tegen Borussia Dortmund met de Braziliaan Amoroso, de Duitser Ricken en de Tsjechen Koller en Rosicky in de voorhoede, nam niemand hem echter weer af.

Volledig scherm Sfeeractie voor Christian Gyan in 2017. © Pim Ras fotografie

Gyan, normaliter vooral wisselspeler in de Kuip, speelde geweldig in de spetterende UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund (3-2). Dat hij jaren later noodgedwongen in de Rotterdamse havens werkte om te kunnen leven, vond hij geen probleem.

,,Vrijwel alle mensen die in de Rotterdamse havens werken, zijn supporter van Feyenoord,’' zei hij tien jaar geleden in een openhartig interview met AD Sportwereld . ,,Ze gaan soms met mij op de foto. We praten veel over de tijd dat ik nog in de Kuip speelde. Ik weet dat wat ik heb meegemaakt iets is waar mensen hun leven lang van dromen. Ik stond op het veld in een uitverkochte Kuip. Ik won prijzen met een schitterende club. Niemand is te groot voor de haven. Waarom zou ik dat wel zijn? Omdat ik voetballer was? Dat is ook maar een baan.’’

Volledig scherm Chris Gyan als havenarbeider. © john de pater

Alles wat hij al speler had verdiend, was hij in sneltreinvaart weer kwijtgeraakt. Mensen klopten bij hem aan voor financiële steun en Gyan hield de boot zelden tot nooit af. ,,Ik heb God in mijn hart zitten, dus hielp ik die mensen’', zei hij.



,,Maar op een gegeven moment was het geld gewoon op. Ik was slachtoffer van mijn eigen goedheid. Wij dachten niet na toen er geld was en hielpen anderen. Toen alles weg was, ben ik pas gaan nadenken. Ik heb een prachtige tijd gehad bij Feyenoord. Alle hoogtepunten heb ik bewaard in plakboeken. Ik ben er trots op dat ik er bij was en voel dat er in Rotterdam nog altijd veel waardering voor mijn prestaties is. Maar ik voel mij nooit meer als een ander. Waarom zou ik?’’

De waardering was er zeker. En de hulp van de achterban van de club ook. Dat was nodig. De incassobureaus plukten hem kaal. Zijn zoontje Montel had sinds zijn geboorte ernstige gezondheidsproblemen. En vervolgens kreeg hij dus ook zelf op medisch gebied ernstige tegenslagen. Zo erg dat Gyan op zijn 43ste een strijd voert die hij niet meer kan winnen.

Volledig scherm Gyan won met Feyenoord de UEFA Cup in 2000. © Pim Ras

Gyan speelde elf jaar voor Feyenoord en kwam ook uit voor Excelsior en enkele Finse clubs. Geld heeft Gyan eigenlijk nooit geïnteresseerd, vertelde hij ooit aan AD Sportwereld. ,,Je moet ook gelukkig zijn zonder veel geld op de bank’’, zei hij. ,,Ik denk simpel: als je dood bent, is het geld er nog steeds.’’

Dat laatste bleek een misrekening. De zieke Gyan staat er wederom financieel beroerd voor. In de Kuip denken ze deze dagen na hoe de voormalig UEFA-Cup-winnaar nog te helpen aan een waardig afscheid, want de familie van Ghanees heeft het wederom zwaar.

Volledig scherm Chris Gyan met Bonaventure Kalou. © Jaap Rozema/RD Volledig scherm Christian Gyan (l) is door het dolle heen nadat hij in 2000 heeft gescoord tegen RBC. © Foto Cor Vos