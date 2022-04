Feyenoord de komende weken zonder geblesseerde Jens Toornstra

PS­V-trai­ner Roger Schmidt na uitschake­ling: ‘We konden de kansen helaas niet afmaken’

PSV-trainer Roger Schmidt vond dat zijn elftal donderdag de halve finales van de Conference League had moeten halen. ,,We speelden in mijn ogen een goed duel. We maakten een doelpunt, verdedigden daarna lang goed en hadden kansen op een tweede treffer. Helaas konden we het niet afmaken”, zei de Duitser na de nederlaag in de kwartfinale tegen Leicester (1-2).

14 april