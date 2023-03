Feyenoord deelt mokerslag uit in titelstrijd met eerste Klassieker-zege bij Ajax sinds 2005

Terwijl de doodse stilte inslaat op de tribunes van de Johan Cruijff Arena, vallen plukjes Feyenoorders elkaar op het veld dol van vreugde in de armen. Met een voortreffelijke overwinning op aartsrivaal Ajax komt de landstitel almaar dichterbij voor de Rotterdammers: 2-3.

Want met zes punten voorsprong, en een op het oog eenvoudiger programma, ligt het eerste kampioenschap sinds 2017 binnen handbereik. Het zou een weergaloze prestatie zijn, geboekt met een vrijwel geheel nieuwe ploeg, vormgegeven door de onmiskenbare toptrainer Arne Slot.

• Feyenoord-aanvoerder Kökcü na Klassieker: 'Wij laten zien: geen woorden maar daden'

Op basis van het seizoen tot nu toe past het spelbeeld zondagmiddag feilloos. Want een verrassing mag het niet zijn dat Feyenoord in grote fases van wedstrijden domweg de betere is, overtuigend druk zettend op de tegenstander, en zeker na rust de slimmere en volwassener ploeg. Ook deze keer pakken de wissels van Slot formidabel uit, beter althans dan die van zijn collega John Heitinga.

Volledig scherm Lutsharel Geertruida viert de winnende goal. © Pim Ras Fotografie

De wedstrijd ontbrandt zondagmiddag vrijwel meteen, in eerste instantie geïnspireerd door met name Feyenoord. De bezoekers lokken Ajax in de openingsfase meteen de val in, onder andere door verdediger Calvin Bassey nadrukkelijk vrij te laten, en door daarna steeds voluit druk te zetten in de as van het veld.



Al na amper vijf minuten leidt een dergelijk moment tot de 1-0. Orkun Kökcü verovert de bal in de middencirkel en bereikt Oussama Idrissi aan de linkerkant, die de bal in één beweging doorhakt naar de doorgelopen Quilindschy Hartman. De linksback bereikt spits Santiago Gimenez, die simpel scoort: 1-0.

Volledig scherm Santiago Giménez (r) viert de 0-1 met zijn ploeggenoten. © Pro Shots / Kay Int Veen

Het is typisch zo’n goal uit het receptenboek van Feyenoord dit seizoen, maar de vroege goal krijgt daarna te weinig vervolg. Te snel zijn de Rotterdammers vaak de bal kwijt. Hartman ontsnapt nadrukkelijk aan een tweede gele kaart en wordt uit voorzorg gewisseld.



Juist Ajax knokt zich ondertussen stevig terug in de wedstrijd, met het thuispubliek in de Johan Cruijff Arena als een soort orkaan in de rug. Al na ruim een kwartier leidt dat tot de gelijkmaker, als Edson Alvarez een corner vrij mag binnenkoppen bij de tweede paal: 1-1.

Volledig scherm Quilindschy Hartman werd al na 24 minuten gewisseld. © ANP

In een boeiende eerste helft komt Ajax na 37 minuten - op dat moment niet onverdiend - op voorsprong. Steven Bergwijn heeft een kwartier eerder nog een grote kans gemist, maar deze keer klopt de Amsterdamse aanval van a tot z. Steven Berghuis stuurt Bergwijn diep met een perfect gekrulde bal, waarna Dusan Tadic alert reageert op de lage voorzet - en tussen twee verdedigers knap scoort: 2-1.



Het duel blijft daarna heerlijk op en neer golven, gespeeld op hoog tempo, en met vaak vlijmscherpe persoonlijke duels. De slotfase van de eerste helft is alweer nadrukkelijker voor Feyenoord - en daarna beginnen de bezoekers ronduit flitsend aan de tweede helft.

Volledig scherm Dusan Tadic viert de 2-1. © Pro Shots / Mischa Keemink

Een lange periode van druk op het Amsterdamse doel leidt na 52 minuten tot de gelijkmaker. Jahanbakhsh speelt zich handig vrij over links en bereikt Sebastian Szymanski met een lage voorzet, die vol overtuiging wordt binnengeschoten door de Pool: 2-2.



Op de gelijkmaker volgt een fase van overmacht aan Rotterdamse kant, maar tot een doelpunt leidt dat nog niet. Na grofweg een uur spelen is het initiatief weer wat meer aan Ajax, dat met een handvol aanvallende omzettingen - en met de invallers Francisco Conceicao, Brian Brobbey en Davy Klaassen - tracht om alsnog de overwinning af te dwingen.

Volledig scherm Sebastian Szymanski juicht na de 2-2. © ANP

Zes minuten voor tijd leidt dat bijna tot de beslissing in Amsterdams voordeel, maar keeper Timon Wellenreuther redt voortreffelijk op de enorme kans voor Mohammed Kudus. Even later is de wedstrijd aan de overkant alsnog beslist. Uit een corner van Kökcü verlengt David Hancko de bal en kopt Lutsharel Geertruida van dichtbij raak: 2-3.



Niet alleen betekent dat de eerste Rotterdamse zege sinds 2005 in Amsterdam, bovenal ligt de weg vrij naar een historisch landskampioenschap.

