Feyenoord doet al wat Slot wil en zet AEK Athene aan de kant

Door Mikos Gouka

Er klonk een luid applaus vanaf de tribunes. Natuurlijk is het nog maar oefenen en de vraag is wat AEK Athene voor kwaliteit op het veld zette. Maar los van dat vraagstuk liet Feyenoord zich zien op Varkenoord.

Na de 1-1 tegen AA Gent volgde een scherpe oefenwedstrijd tegen AEK Athene in Rotterdam. De wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. De intenties van trainer Arne Slot zijn overduidelijk. Veel beweging, veel diepgang en de bal het liefst vooruit. Slot wacht nog op z’n centrumspits Robert Bozenik, die volgende week tijdens het trainingskamp in het Oostenrijkse Schruns weer aansluit na een EK zonder speeltijd. Datzelfde geldt voor Orkun Kokcu bij de Turkse ploeg. De middenvelder was wel al op Varkenoord aanwezig en sluit eveneens aan in Schruns.

Slot heeft bij gebrek aan een centrumverdediger naast Marcos Senesi routinier Leroy Fer daar geposteerd. Lutsharel Geertruida is daar straks een optie als de verdediger is hersteld van z’n knieblessure. De verdediger met nog maar een jaar contract in Rotterdam heeft overigens ook nog altijd niet bijgetekend.

Volledig scherm Aanvoerder Leroy Fer. © ANP

Met Guus Til als diepste middenvelder achter spits Naoufal Bannis zette Feyenoord de Grieken onder druk. Uit een counter kwamen de bezoekers op 0-1 door Muamer Tankovic.

De Rotterdammers bleven echter jagen en voor de rust werd AEK met de rug tegen de muur gezet. Bryan Linssen (1-1), Naoufal Bannis (2-1) en Luis Sinisterra (3-1) zorgden voor een fraaie ruststand.

Ridgeciano Haps en Nicolai Jørgensen

Slot liet een halfuur voor tijd liefst acht nieuwe spelers opdraven. De spelers die in eerste instantie niet voor een basisplaats in aanmerking lijken te komen. Dat geldt ook voor Ridgeciano Haps die al absent is omdat hij met Suriname de Gold Cup moet afwerken. De linksback mag bij een aannemelijk bod vertrekken, maar volgens technisch directeur Frank Arnesen heeft zich tot op heden niemand voor de verdediger gemeld.

Datzelfde is ook van toepassing op Nicolai Jørgensen, die apart van de selectie traint omdat hij wil en mag vertrekken. Feyenoord hoopt met de Deense spits snel tot een oplossing te komen.

Slot miste naast Geertruida ook nog middenvelder Joao Teixeira en aanvaller Aliou Baldé terwijl de nieuwe reservekeeper Ofir Marciano net is aangesloten op het trainingsveld en nog één middagje mocht toekijken.