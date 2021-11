Feyenoord durft te dromen: ‘Ik vind het wel te prijzen als de lat hoger wordt gelegd’

Door Mikos Gouka



Toen Arne Slot al een tijdje had getekend bij Feyenoord, maar nog weken moest wachten alvorens hij écht aan de slag mocht in de Kuip, kreeg hij een berichtje van een oud-trainer van hem. Of Slot nog ‘een ontsnappingsclausule’ in zijn contract had laten opnemen was de vraag, uiteraard met een knipoog. Het was begin mei, toen Feyenoord in Den Haag met 3-2 van ADO verloor en iedereen in Rotterdam ten einde raad leek.