Feyenoord en FC Twente vervelen publiek in snikhete Kuip

Advocaat moest in defensief opzicht improviseren. Ian Smeulers kreeg een plek als linksback. Na rust mocht de Schot George Johnston daar laten zien hoe ver hij is.



Advocaat is blij dat de verplichte oefenwedstrijden tegen andere clubs uit de eredivisie voorbij zijn. De Hagenaar oefent al z’n hele loopbaan als trainer niet graag tegen clubs die hij in de competitie ook gaat ontmoeten. Zaterdag speelt Feyenoord in Duitsland tegen MSV Duisburg en Borussia Dortmund. Daarna volgt, als alles volgens plan verloopt, de Helden Cup in het Oostenrijkse Kufstein. Daar oefenen de Rotterdammers tegen Arminia Bielefeld en Hamburger SV.



Normaal gesproken mag de eerste speler die positief testte op Corona daar weer gewoon aansluiten. Nummer twee, die drie dagen later Corona bleek te hebben, moet nog enkele dagen langer geduld hebben.