Feyenoord en Sparta zetten in op publiek tijdens ‘Europese’ derby

Samenvatting Uitzinnige Petrovic vergaat van de pijn en kondigt vertrek Pavlidis aan: ‘Dit wil ik nooit meer’

18:12 Willem II-trainer Zeljko Petrovic was na de belangrijke 2-1 van Sebastian Holmén tegen Fortuna Sittard even vergeten dat hij een hernia heeft. ,,Ik wilde springen, maar dat ging niet goed. Ik heb geen kracht in mijn benen. Nu valt het wel weer mee, maar ik heb er ook een stuk of zes pillen ingegooid”, aldus Petrovic na de zege waardoor Willem II ook komend seizoen in de eredivisie uitkomt.