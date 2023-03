Feyenoord flikt het weer tegen tiental FC Groningen: ‘Het moest van ver komen’

Met een sliding op zijn knieën vierde Idrissi de 1-0 van Feyenoord, dat in de slotfase werkelijk alle aanvallende troeven op het veld had staan om de winnende treffer nog te maken. De stadionspeaker dacht dat Danilo de bal die Idrissi had voorgegeven nog had aangeraakt, maar Idrissi kreeg de treffer op zijn naam. En zo pakte de koploper na een ware worsteling alsnog de volle mep op zaterdagavond en kan het rustig kijken wat Ajax en PSV op zondag doen - AZ won op vrijdag met 0-1 bij Vitesse.

De wedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen was er eentje waarbij de aanhang van de concurrerende clubs Ajax, PSV en AZ zou blijven kijken zolang de koploper uit Rotterdam geen afstand had genomen. En dat betekende dat ze in elk geval na de pauze ook weer zouden afstemmen op ESPN 1. Want FC Groningen, bivakkerend op een degradatieplek met alleen Cambuur nog onder zich op de ranglijst, hield voor de pauze redelijk eenvoudig stand.

De ploeg van trainer Dennis van der Ree speelde erg compact en probeerde er via oud-Feyenoorder Elvis Manu af en toe uit te komen. Feyenoord kwam nauwelijks tot echte kansen in de Kuip die kort voor de pauze werd verrast door veel vuurwerk dat buiten het stadion werd afgestoken.

Slot had dezelfde spelers het veld ingestuurd die woensdagavond in Friesland nog een ticket voor de halve finale van het bekertoernooi hadden bemachtigd. Maar net als in het Abe Lenstra Stadion speelden de Rotterdammers stroef, bijna wanhopig zoekend naar een gaatje in de defensie van de degradatiekandidaat.

Volledig scherm Danilo raakt de bal niet: Oussama Idrissi scoort voor Feyenoord. © Pim Ras Fotografie

Nog tien competitiewedstrijden

Na de wedstrijd in Warschau tegen Sjachtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League volgen nog tien competitiewedstrijden. De Rotterdammers ontvangen in de eigen Kuip nog Volendam, RKC Waalwijk, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Vitesse.

Slot en zijn spelers gaan nog op bezoek bij Ajax, Sparta, Cambuur, Excelsior en Emmen. Op de Klassieker na geen topaffiches meer, maar de moeilijke wedstrijd tegen FC Groningen toonde wel aan dat Feyenoord het gaspedaal nog flink in moet drukken om de op papier mindere goden van de eredivisie opzij te zetten.

Volledig scherm Marcus Pedersen baalt van een gemiste kans voor Feyenoord. © ANP Orkun Kökçü: ‘Het moest van ver komen’ Direct na afloop stond aanvoerder Orkun Kökçü bij ESPN. Hij analyseerde de wedstrijd en concludeerde dat Feyenoord diep moest gaan tegen FC Groningen. ,,Het moest van ver komen. We hadden veel balbezit, maar zij maken er een klotewedstrijd van door het tijdrekken", zei de captain. ,,Ik had niet het gevoel dat alles heel goed ging, maar wel het idee dat hij ging vallen. Dat gevoel heb ik de laatste tijd wel bij ons. Eigenlijk sinds de winterstop hebben we gescoord in de slotfase.” Zijn kompaan op met middenveld, Mats Wieffer, vond het ook geen beste exercitie van Feyenoord. ,,Het was slordig, ook tegen tien man. Eigenlijk gewoon slecht, ja. Maar in de laatste tien minuten schieten we hem er toch weer in. Je weet dat het kan, maar ik voelde niet direct dat die goal eraan zat te komen. Maar het is een heel goede bal van Oussama (Idrissi, red.).”

Ook trainer Arne Slot besefte dat het niet de beste wedstrijd van Feyenoord was. ,,Het was zeer matig", zei hij bij ESPN. ,,Het is niet vreemd dat je niet je allerbeste wedstrijd speelt met drie duels in zeven dagen en daardoor hebben we weinig tijd om te trainen. Maar we blijven wel gas geven tot de laatste minuut. De overwinning is niet gestolen, want we geven helemaal niks weg.”

Dat moest tegen FC Groningen gebeuren in de tweede helft. Slot hield aanvankelijk vast aan dezelfde namen. Acht minuten na de pauze sloeg de vlam in de pan. Määttä schoot de bal op de op grond liggende Jahanbakhsh en kreeg van Kooij zijn tweede gele kaart. De Groningers toonden zich woedend omdat ze vonden dat Jahanbakhsh geraakt werd door Määttä toen de bal nog binnen de lijnen was. De Fin verdween echter wel naar de catacomben op bevel van Kooij.

Volledig scherm Joey Kooij geeft Maata de rode kaart. © Pro Shots / Kay Int Veen

Slot gooide alle aanvallende troeven het veld in. Idrissi en Danilo schoten op Verrips, maar de omsingeling leek geen treffer op te leveren. Danilo zag zijn schot worden geblokt. Bullaude kopte tegen de lat en Giménez over. Even later was het toch raak. Idrissi was de aangever en naar later bleek ook de afmaker, want Danilo leek de bal niet meer te hebben getoucheerd.

Even later schoot Giménez tegen de paal en tikte Bullaude de rebound wel binnen. De treffer werd geannuleerd door de VAR wegens buitenspel. En zo ontsnapte Feyenoord weer eens in de slotfase en pakte het de volle buit in de Kuip.

