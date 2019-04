Feyenoord gaat samenwerking aan met Hoang Anh Gia Lai FC

Hoang Anh Gia Lai FC is een club uit de hoogste divisie van het Vietnamese voetbal, de V-League. De eerste contacten met Feyenoord werden een half jaar geleden gelegd door het in Vietnam gevestigde bedrijf WeSport en voormalig profvoetballer Danny van Bakel.



,,Een samenwerking in Vietnam past in onze internationale filosofie, waarbij we de focus steeds meer op bepaalde gebieden leggen'', zegt Gido Vader, manager internationale relaties van Feyenoord. ,,Het kan bepaald geen kwaad om meer exposure te krijgen in Zuid-Oost Azië. Vietnam is een voetbalgek land met bijna 100 miljoen inwoners. Men heeft er de absolute wil om vooruit te komen in de vaart der volkeren. Het bedrijfsleven en de overheid hier scharen zich achter initiatieven om het voetbal vooruit te helpen. Die leren Feyenoord nu kennen.”