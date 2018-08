Feyenoord geeft geen geld meer uit tot de winterstop

Door Mikos Gouka



,,We hebben uiteraard gekeken, maar het kan niet. Dan heb ik het over financiën’’, zegt Van Bronckhorst.



Feyenoord gaf vorige zomer veel geld uit, maar hield het dit keer bij het aantrekken van één speler waar een transfersom voor moest worden neergelegd: Luis Sinisterra. Een Colombiaanse buitenspeler die alles nog moet bewijzen in Europa, al kostte hij twee miljoen. ,,We hebben ook na het vertrek van Boëtius en Basaicikoglu nog altijd voldoende mogelijkheden in de voorhoede. Mo El Hankouri is er, Sinisterra is er. We hebben Toornstra nog, die ook een rol in de voorhoede kan invullen.’’