Feyenoord-goudhaantje Bannis heeft in de spiegel gekeken: ‘Daar had ik wel een tijdje voor nodig’

PSV incasseert verste doelpunt ooit in de Europa League

29 oktober Jordi Gómez zette Omonia Nicosia wel op heel bijzondere wijze op voorsprong in het Europa League-treffen met PSV. De 35-jarige Spanjaard schoot na een klein halfuur een vrije trap van eigen helft in één keer over doelman Yvon Mvogo heen.