Feyenoord had geen contact met KNVB over Gözübüyük na veelbesproken moment tegen NEC

Vorig seizoen bood de voetbalbond nog nederig excuses aan aan de leiding van PSV toen Feyenoord een onterechte strafschop had gekregen in een duel met de Brabanders en PSV zo op een gelijkspel bleef steken. ,,Dat is echt maar eenmalig gebeurd”, zegt Slot.

,,Het is nu niet gebeurd. Ik weet ook niet of het noodzakelijk was. Negentig procent vond de actie van Giménez een zuivere goal, schat ik zo in”, zei de coach over het moment waarop de Mexicaanse spits een uittrap van de Nijmeegse keeper blokkeerde en de bal daarna in het doel liep. Slot: ,,Wij moeten in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van een moment in de slotminuut. Maar het kan wel helpen als je gewoon krijgt waar je recht op hebt. Ik vond het een zuivere goal.”