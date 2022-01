Feyenoord heeft beet: Philippe Sandler komt over van Manchester City

Philippe Sandler moet in de Kuip zijn door blessureleed geplaagde voetbalcarrière nieuw leven inblazen. Het voormalige talent is voor Feyenoord een buitenkansje, als hij eindelijk fit kan blijven.

Door Mikos Gouka



Zo snel als Philippe Sandler kwam als veelbelovende speler bij PEC Zwolle, zo snel is hij ook weer uit beeld verdwenen bij het grote publiek. Bij Feyenoord moet de bijna 25-jarige centrale verdediger zijn loopbaan weer op de rails zien te krijgen. De Rotterdammers huren hem van Manchester City, waar zijn verbintenis komende zomer afloopt. De Engelse topclub heeft het recht bedongen om hem eventueel als eerste terug te kunnen kopen.

Lees ook Feyenoord richt pijlen op verdediger Philippe Sandler van Manchester City

Die kans lijkt niet zo groot. In Manchester kwam de speler, mede door fors blessureleed tot slechts twee optredens voor de ploeg van manager Pep Guardiola. Drie jaar geleden viel hij kort in tijdens het FA Cup-duel met Rotherham, diezelfde maand was hij basisspeler in het toernooi om de League Cup tegen Burton Albion.

Blessures

In de Premier League kwam hij nimmer in actie. Anderlecht probeerde het met de technisch prima onderlegde voormalig jeugdspeler van Ajax. Sandler werd twee seizoenen geleden gehuurd door de club uit Brussel, uiteraard op voorspraak van Vincent Kompany die bij Manchester City uiteraard nog wel wat deuren kon en kan openen. De Nederlander begon in België nog prima met negen optredens als basisspeler. Een knieblessure maakte echter al snel een einde aan zijn speeltijd bij paarswit.

Volledig scherm Philippe Sandler. © BELGA

Eenmaal terug in Manchester bleef het bij een paar spaarzame optredens in het tweede elftal. Bij Troyes moest het dit seizoen gebeuren. Het avontuur bij de nummer zestien van Frankrijk bleek echter ook geen succes. Slechts zeventig minuten speelde hij in de Ligue 1, 12 tegen Montpellier op 19 september en 58 tegen Olympique Lyon op 22 september.

Een spierblessure zorgde wederom voor een revalidatieperiode. ‘Return to Sandler’ kopte de Belgische krant Het Nieuwsblad deze maand enigszins cynisch toen ook Troyes de Nederlander terug had laten keren naar Manchester City. Volgende maand wordt Sandler alweer 25 jaar. Met 30 eredivisieduels bij PEC Zwolle, 9 wedstrijden in de hoogste Belgische klasse bij Anderlecht, twee partijtjes bij Troyes en twee bekerpotjes bij Manchester City staan er nog nauwelijks kilometers op het hoogste niveau op de teller van de speler.

Maar Feyenoord-trainer Arne Slot is zeer gecharmeerd van Sandler, in zijn tijd als hoofdtrainer van AZ zag hij het al helemaal zitten in de 1,90 meter lange verdediger die makkelijk kan opbouwen. AZ wilde hem inlijven maar Sandler koos voor Manchester City. In Rotterdam zien ze drie jaar later de goedkope komst van Sandler als een waar buitenkansje. Als de speler eindelijk eens gevrijwaard blijft van blessureleed en het niveau van weleer kan oppakken, is Sandler een welkome versterking in de Kuip. Al dachten ze dat bij Anderlecht en Troyes uiteraard ook en kon die hoop helaas voor de onfortuinlijke speler snel de prullenbak in.

Teixeira

Bij Feyenoord proberen ze op de slotdag van de transferdeadline de overbodige Portugees João Teixeira nog te slijten. Famalicao is geïnteresseerd in de middenvelder. Ramon Hendriks zal Feyenoord ook nu er een extra verdediger is binnengehaald waarschijnlijk niet verlaten. Technisch directeur Frank Arnesen wil dat Hendriks zijn tot medio 2023 doorlopende contract eerst zal verlengen. Pas bij die situatie staat Feyenoord eventueel nog open voor verhuur van de 20-jarige zelf opgeleide linksbenige verdediger.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: