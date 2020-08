Feyenoord heeft met blessure Van Beek eerste domper al te pakken: ‘Er moet nog iets bij’

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat had zijn officiële persconferentie er net op zitten toen hij op weg naar de uitgang nog één wrange conclusie trok. ,,Er moet echt nog iets bij’’, zei de trainer van Feyenoord. Cynici zullen zeggen dat de 72-jarige Hagenaar dat al vrijwel zijn hele loopbaan roept in periodes dat de transferdeadline nog niet is verstreken. Maar in dat geval valt er eigenlijk geen speld tussen te krijgen. De eerste (oefen)wedstrijd van Feyenoord in vijf maanden leverde een simpele 3-0 overwinning op tegen stadgenoot Sparta. Maar de aftocht van Sven van Beek in de slotfase was een enorme tegenvaller voor de Rotterdammers.