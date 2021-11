Feyenoord ‘heroverweegt’ nieuw stadion, project ligt stil tot zomer 2022

,,Feyenoord zal de nu ontstane situatie gebruiken om alle aspecten van het Stadionproject aan een grondige analyse te onderwerpen", schrijft de club in een persbericht. ,,Daarbij zullen naast de ontwikkelingen op de bouw- en grondstoffenmarkten ook de juridische structuur en financieringsopzet, ontwerp, alsmede mogelijke alternatieven voor Het Nieuwe Stadion mede (her)onderzocht te worden.”

De club denkt tot de zomer van 2022 nodig te hebben en ‘hoopt in dit proces de komende maanden nauw samen op te trekken’ met de gemeente en Stadion Feijenoord, stelt de club. Toon van Bodegom, voorzitter van de Raad van Commissarissen, geeft donderdag een persconferentie.

Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb schrijft in een brief aan de gemeenteraad kennis te hebben genomen van het besluit van Feyenoord. ,,Zij geven aan het stadionproject aan een grondige analyse te willen onderwerpen en voor de zomer van 2022 tot een besluit te komen", aldus Aboutaleb. ,,Wij hebben begrip voor het feit dat het niet mogelijk is, gezien de onzekere bouwmarkt, om op dit moment tot een aanneemcontract te komen. Gezien het belang van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City willen wij geen overhaaste conclusies verbinden aan het bericht vanuit Feyenoord. Wij zullen met de betrokken partijen in gesprek gaan om te bespreken wat de consequenties zijn die dit besluit met zich meebrengt.”

Quote We gaan het hele project niet stilleggen tot volgend jaar zomer Jeroen Postma (GroenLinks)

De gemeenteraad debatteert donderdag met het college over de ontstane situatie. Dat debat vindt plaats ná de persconferentie die Feyenoord om 11 uur 's ochtends geeft.

‘Uitstel geen optie’

In de gemeenteraad klinkt direct kritiek op het idee om het project uit te stellen. Raadslid Jeroen Postma (GroenLinks): ,,We gaan het hele project niet stilleggen tot volgend jaar zomer. We moeten nu met een plan B beginnen: hoe gaan we zo snel mogelijk woningbouw organiseren als er geen nieuw stadion komt.” Postma zegt dat het statement van Feyenoord veel vragen oproept. ,,Ik ben erg benieuwd naar de persconferentie en het debat met het college. Wat betekent ‘heroverwegen’? Ik vind het ook jammer dat het geen gezamenlijk statement met Stadion Feijenoord is, dat is een slecht teken.” Uitstel is wat Postma betreft geen optie.

Robert Simons van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de raad, wil ook niet van uitstel weten. ,,Uitstel is niet bespreekbaar. We hebben als raad een heel duidelijk amendement aangenomen met een duidelijke deadline. Het is Feyenoord niet gelukt, dus het is klaar.” Hij is kritisch op de brief van het college. ,,Dat treedt buiten het mandaat van de position paper. Dat gaan we morgen heel duidelijk maken.”

Quote Ik zie absoluut niks in uitstel, we moeten nu stoppen met deze flauwekul, elke dag kost geld Ellen Verkoelen (50Plus)

Ook Ellen Verkoelen (50Plus) ziet niets in uitstel. ,,Het is klaar. Ik zie absoluut niks in uitstel, we moeten nu stoppen met deze flauwekul, elke dag kost geld. We moeten nu beginnen met een nieuwe gebiedsontwikkeling zonder nieuw stadion, en met Feyenoord in gesprek wat we nu met de Kuip gaan doen.”

PvdA-raadslid Dennis Tak zegt in een eerste reactie dat ‘het er heel slecht uitziet’. ,,Deadline is deadline, dat hebben we duidelijk gesteld als gemeenteraad. En eerlijk gezegd verwacht ik ook niet dat de bouwkosten binnen een half jaar flink zullen dalen.’’ Of de gemeente nu definitief alle steun intrekt? Dat durft hij niet te zeggen. ,,Dat gaan we bespreken met de fractie. Ook wachten we het debat af met de wethouder.’’ Volgens Tak is het ontwikkeling ‘met alleen maar verliezers. ,,Dit is slecht voor de club en het stadion dat tot aan zijn nek in de schulden zit. En dit is slecht voor de inwoners van Zuid.’’

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij, jarenlang een fervent voorstander van Feyenoord City, laat weten ‘toch wel teleurgesteld te zijn’ in het statement van de voetbalclub. ,,We zijn hier al ruim vijf jaar mee bezig. Feitelijk zet Feyenoord nu het commitment on hold. Ik hoop dat ze uiteindelijk toch verder willen.’’ Wat de VVD betreft gaat de gebiedsontwikkeling door, ‘met of zonder een nieuw Stadion. ,,Maar de gemeentelijke investering van 40 miljoen euro is nu niet meer aan de orde. Na de heroverweging kan Feyenoord zich melden en dan kunnen we er opnieuw naar kijken.’’

Slepend dossier

Lees hier alles over dit dossier. Het stadiondossier sleept al jaren. De diverse leiders die Feyenoord in de afgelopen tien jaar had, waren er stuk voor stuk van overtuigd dat een nieuw stadion nodig is om Feyenoord terug te brengen naar de vaderlandse top en de Europese subtop. Maar diverse plannen sneuvelden. Soms waren de ambities te hoog, op andere momenten was de samenwerking met de politiek slecht.



Voor het plan waar het nu om draaide, was wél politieke steun. Mede omdat het onderdeel zou gaan uitmaken van een veel bredere gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid: Feyenoord City. De gemeente zag een nieuw stadion als aanjager van die enorme gebiedsontwikkeling en was mede daarom bereid om 40 miljoen euro te investeren in het stadion. Ook in de gemeenteraad was daar een meerderheid voor.

Twijfel sloeg toe

Alleen sloeg toen de twijfel binnen de club zelf toe. Zowel directeur Mark Koevermans als zijn voorganger Jan de Jong onderstreepte dat de club alleen een nieuw stadion wilde bouwen als zeker was dat de club er al op korte termijn financieel flink op vooruit zou gaan. En die zekerheid kwam er niet, ook al door de veranderende omstandigheden: de bouw- en transportkosten stijgen sinds anderhalf jaar wereldwijd snel, en dat maakte dat de kosten voor het nieuwe stadion de geplande 441 miljoen euro flink zouden overschrijden.

Bouwer BAM leek tot voor kort bereid om ver te gaan: het bedrijf had eerder aangegeven het stadion voor een vooraf gesproken prijs te willen bouwen, en de risico’s grotendeels zelf te dragen. Maar binnen de top van het bedrijf werd onlangs besloten daarvan af te zien, nadat BAM eerder dit jaar al besloot in bredere zin af te zien van risicodragende projecten. Daarmee groeide binnen Feyenoord de twijfel nog sterker. Nu wil de club dus een pauze om de situatie te heroverwegen, zoals deze site maandag al schreef.