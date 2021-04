Feyenoord kan nog altijd vierde worden, maar niemand durft er geld op te zetten

Door Mikos Gouka



In de Kuip is het aftellen tot er na de zomerstop onder de nieuwe trainer Arne Slot een frisse start kan worden gemaakt. Maar vooralsnog dreigt het noodzakelijke toetje van de play-offs om alsnog een ticket voor Europees voetbal in de wacht te slepen. Iets waar niemand op zit te wachten.



De wedstrijd tegen Vitesse, dat was ook echt de strijd om plek vier in de eredivisie. De top 3, Ajax, PSV en AZ, is qua punten en niveau echt onbereikbaar gebleken voor de Rotterdammers. Bij ESPN werd na de wedstrijd kort geopperd dat het duel in de Kuip tussen Feyenoord en Vitesse ook rustig de strijd om plek veertien had kunnen zijn. Zo zwak was de vertoning. Dick Advocaat haalde geconfronteerd met die woorden zijn schouders op. ,,Die mensen zijn niet echt voor Feyenoord’’, zei de trainer.