Feyenoord kan uitlopen op AZ en FC Twente na gelijkspel in Alkmaar

Nummer drie Feyenoord kan vanavond met winst op stadgenoot Sparta uitlopen op nummer vier AZ en nummer vijf FC Twente. In een weinig opwindend duel, die na rust wel vermakelijker werd, maakten Jens Odgaard en invaller Manfred Ugalde de treffers in Alkmaar: 1-1.

De twee clubs die vorig seizoen nog lang streden om de vierde plek in de eindrangschikking zijn in deze jaargang weer de teams die zich richten op een positie achter Ajax, PSV en Feyenoord. Toch wordt in zowel Alkmaar als Enschede stiekem gedacht aan meer dan dat, zeker ook gezien de recente topvorm van beide teams. Zo versloeg FC Twente al PSV. AZ liet zich gelden in Europa waar het drie voorrondes doorkwam om in het hoofdtoernooi van de Conference League te geraken. In de eredivisie werd tot nu toe alleen tegen NEC gelijkgespeeld.

Vorig seizoen was verrassing van het jaar FC Twente nog twee keer te sterk geweest voor AZ. Genoeg dus om op te verheugen in Alkmaar, maar dat viel in de eerste helft nog niet mee omdat de beide clubs elkaar weinig ruimte gunden om te voetballen en omdat beide ploegen ook grossierden in balverlies. Tijjani Reijnders had AZ na een klein kwartier op voorsprong moeten schieten, maar zijn inzet van dichtbij ging rakelings naast.

In de tweede helft kwam AZ op voorsprong door een fraaie treffer van Jens Odgaard. De vervanger van de lang geblesseerde Vangelis Pavlidis scoorde daarmee al in zijn derde opeenvolgende eredivisiewedstrijd. De Deen blijkt daarmee een uitstekende vervanger van Pavlidis.

In de slotfase was vooral FC Twente gevaarlijk. Eerst raakte spits Ricky van Wolfswinkel nog de paal en middenvelder Ramiz Zerrouki de bovenkant de lat. Even later werd een van de vele Twentse aanvalsgolven beloond met een treffer van de Costaricaanse invaller Manfred Ugalde, die pas twee minuten in het veld stond.

Voor AZ was de wedstrijd tegen FC Twente er een in de reeks van enkele duels tegen tegenstanders van statuur. Komende donderdag kan het grote stappen zetten in de Conference League tegen FC Vaduz uit Liechtenstein terwijl daarna Ajax wacht in eigen huis. FC Twente dat al een misstap maakte tegen FC Volendam volgt AZ op slechts een punt.

