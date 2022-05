Feyenoord kan vanavond zonder te spelen groepsfase Europa League veiligstellen

Over exact vijf dagen staat Feyenoord in de finale van de Conference League tegen AS Roma. Toch zal Rotterdam vanavond nog even juichen voor AS Roma, dat een belangrijke wedstrijd speelt tegen Torino.

Als AS Roma vanavond de zesde plek in de competitie behoudt, dan verzekert het zich van deelname aan de groepsfase van de Europa League. Niet alleen AS Roma is dan zeker van de groepsfase, maar ook Feyenoord. De Rotterdammers hebben door de derde plek in de eredivisie momenteel alleen nog een ticket voor de voorronde van de Europa League in handen.

Het is namelijk zo dat ook de winnaar van de Conference League een ticket krijgt voor de groepsfase van de Europa League van volgend jaar. Als AS Roma de finale wint en zesde blijft in Italië, schuift dat ticket automatisch door naar Feyenoord, ook als de finale in Tirana wordt verloren. Zo kunnen de Rotterdammers zich zonder te spelen vanavond al verzekeren van de groepsfase.

Huidige stand

5. Lazio 37-63

6. AS Roma 37-60

7. Fiorentina 37-59

8. Atalanta Bergamo 37-59

Daarvoor moet AS Roma vanavond de zesde plek vasthouden of de vijfde plek veroveren. Bij een overwinning op Torino is dat sowieso het geval en anders is het afhankelijk van de resultaten van Fiorentina en Atalanta Bergamo, die zaterdag in actie komen.

Programma laatste speelronde

Vrijdag 20 mei, 20:45 uur: Torino - AS Roma

Zaterdag 21 mei, 20:45: Atalanta Bergamo - Empoli

Zaterdag 21 mei, 20:45: Fiorentina - Juventus

Zaterdag 21 mei, 20:45: Lazio - Hellas Verona