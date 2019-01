‘Feyenoord kan zich echt vastbijten in het bekertoernooi’

video PSV zet door met rookverbod

14 januari PSV verbiedt per 1 juli roken bij wedstrijden in het Philips Stadion. De club kondigde de maatregel vorig jaar al aan en zet door, zo bevestigde algemeen directeur Toon Gerbrands tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club. ,,We krijgen het binnen onze bedrijfstak niet geregeld, dus nemen we zelf maatregelen”, zo sprak hij.