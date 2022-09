Feyenoord klaar voor nieuwe test: ‘Laten we niet teveel meer in het oude boek bladeren’

De status van Feyenoord in Europa is veranderd. In Rome ontvingen ze de verliezend finalist van de Conference League. Trainer Arne Slot wil met zijn ploeg opnieuw een schitterend hoofdstuk in de clubgeschiedenis gaan schrijven, dit keer in de Europa League.

Arne Slot kan in Rome tijdens de eerste poulewedstrijd in groep F van de Europa League geen beroep doen op Lutsharel Geertruida, maar de trainer van Feyenoord moet die absentie ook de komende weken opvangen. De speler van Jong Oranje heeft de ziekte van Pfeiffer en zal er voorlopig niet bij zijn. Slot is dus blij dat Marcus Pedersen, die met knieklachten uitviel tegen Go Ahead Eagles zaterdagavond, is meegereisd naar Rome.

Want Feyenoord wil meteen toeslaan in de eerste krachtproef van de Europa League. De strijd met Lazio wordt volgens Slot de eerste wedstrijd voor Feyenoord dit seizoen tegen een ploeg die het duel in gaat om te winnen waar Vitesse, Heerenveen, RKC, Emmen en Go Ahead Eagles in de ogen van Slot tegenover de Rotterdammers stonden om maar vooral niet te verliezen.

,,Dat is anders en dus gaan we zien welke ploeg er in slaagt om dominant te zijn: Lazio of Feyenoord’', zegt Slot. De trainer is wel gecharmeerd van Lazio dat dit seizoen weliswaar stroef startte maar altijd vooruit wil. Wat is makkelijker: Feyenoord voorbereiden op AS Roma of op Lazio ? Slot kon er geen antwoord op geven, zoals hij ook de vraag omzeilde dat als hij in Rome had gewoond van welke club hij dan een seizoenkaart had aangeschaft. De intense beleving van de aanhang van AS Roma beviel hem wel, het spel van Lazio eveneens.

Met die intense beleving van de supporters van Lazio lijkt het mee te gaan vallen in Stadio Olimpico. Zo’n vijftienduizend supporters uit Rome komen op het duel af. Slot is benieuwd naar de mogelijkheden van zijn ploeg. ,,We blijven ambitieus en gaan uiteraard voor kwalificatie in deze poule. Dat neemt niet weg dat ik de andere twee ploegen (Midtylland en Sturm Graz) zeker niet onderschat. Vorig seizoen speelden we tegen Maccabi Haifa. Die spelen nu Champions League’', zegt Slot met een knipoog naar de criticasters die na de 0-0 in Israel vorig seizoen min of meer stelden dat de formatie met Nederlander Tjaronn Chery van het niveau FC Dordrecht zou zijn geweest.

Slot denkt dat het fysieke aspect in Rome nog geen hoofdrol gaat spelen. Na de winst in Deventer hadden zijn spelers voldoende rust om zich op te laden voor de strijd in Rome. ,,Dat komt pas om de hoek kijken naar zondag als de tijd richting Sparta heel kort is’', zegt Slot.

De trainer van Feyenoord wilde niet spreken over de eerste echte test van Feyenoord dit seizoen. ,,Het is wel een test, maar een andere test’', zegt Slot ,,Die andere wedstrijden waren ook testen. Maar het uitgangspunt van deze tegenstander is anders. Het is leuk dat we zijn geëindigd tegen AS Roma en nu Lazio treffen. Het vorige toernooi was een goed boek, nu schrijven we een nieuw boek. Dan moet je niet teveel meer in het oude boek bladeren.’’

