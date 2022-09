Feyenoord klimt naar plek twee in eredivisie na knappe comeback tegen Go Ahead Eagles

Bij doelpunt twee van Deventer makelij was de handige Bobby Adekanye verdediger David Hancko te snel af en kopte Isac Lidberg volkomen vrij de 2-0 binnen. De Adelaarshorst kolkte, maar Feyenoord repareerde de achterstand nog voor arbiter Jeroen Manschot voor de rust had gefloten. In beide gevallen was Patrik Walemark de aangever en Danilo de afmaker. De eerste schoot de Braziliaan in de verre hoek achter keeper Jeffrey de Lange. De gelijkmaker kopte de transfervrij bij Ajax weggeplukte spits zeer fraai in de bovenhoek. Diezelfde bovenhoek leek de plek waar voor rust ook de 2-3 nog zou belanden maar De Lange tikte schitterend een vrije trap van Orkun Kökcü weg terwijl de dubbele rebound van Hancko eveneens onschadelijk gemaakt werd.

De beslissing toverde Szymanski uit zijn linkervoet. De Pool schoot van afstand de bal binnen, wederom in de bovenhoek achter De Lange. Het was voor Slot het signaal om Jakob Rasmussen nog te brengen. De Deen verving Hancko, die donderdag in Stadio Olimpico met Trauner de Rotterdamse defensie moet leiden. Naar die wedstrijd gaan de Rotterdammers, die Go Ahead Eagles in de slotseconden nog terug zagen komen tot 3-4, in de wetenschap dat het aanvalsspel steeds makkelijker doelpunten op gaat leveren. Al zal een zwakke start zoals in Deventer in Rome tegen de formatie van Sarri vast niet meer zo makkelijk gerepareerd kunnen worden als tegen de puntloze ploeg van René Hake.