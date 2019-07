Feyenoord klopt FC Dordrecht bij rentree Berghuis

Door Mikos Gouka

Na het fluitsignaal van Allard Lindhout zette hij meteen druk waar hij kon, alsof hij al weken stond te popelen om weer te beginnen. Berghuis mocht na zijn eerste trainingsweek net als de rest van de selectie slechts een helftje in actie komen.



De aanhang van Feyenoord scandeerde van achter het doel zijn naam. Berghuis zwaaide en klapte terug. ‘Teken nu maar bij’, klonk het vervolgens luidkeels. De leiding van Feyenoord wil dat ook dolgraag. Allereerst dat hij gewoon in Rotterdam blijft, maar nog liever dat hij zelfs zijn contract laat openbreken en met een jaar verlengt. Berghuis liet na zijn rentree na een maand vakantie weten, via een filmpje op de website van de club, dat hij ‘gewoon niet weet waar zijn toekomst ligt’. Over PSV, dat interesse in hem toonde, sprak hij uiteraard geen woord. Gisteren sprak hij niet, meer valt er momenteel ook niet te vertellen.

Voor Feyenoord is het een situatie die ongetwijfeld dubbele gevoelens oplevert. Zonder Berghuis is het elftal uiteraard zwakker en met Van Persie, Vilhena en Clasie verdwenen er al drie sterkhouders uit de Kuip. Maar een vertrek van Berghuis kan wel zorgen voor een flink transferbudget, de aanvaller is van alle spelers immers degene met de hoogste marktwaarde in Rotterdam.

Weinig te genieten

Feyenoord speelde met twee verschillende elftallen tegen FC Dordrecht. En in beide gevallen was het allesbehalve smullen. De Dordtenaren bleven voor rust simpel op 0-0. Na rust schoot Marouan Azarkan raak, maar niet veel later kopte Jaron Vicario de 1-1 op het scorebord. De spits kwam deze zomer over van Feyenoord. Keeper Nick Marsman werd geklopt, de doelman keepte alweer omdat Justin Bijlow uit voorzorg aan de kant werd gehouden. Kenneth Vermeer was er nog niet bij, de doelman is weer in training maar zal komende week in Oostenrijk pas speelminuten krijgen. Azarkan zorgde later voor 1-2, zijn derde treffer alweer in de voorbereiding. De aanvaller viel later uit, net als Bart Nieuwkoop.