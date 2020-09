Feyenoord knokt om Aboutaleb tevreden te stemmen: 'Niemand zit op nieuwe maatregelen te wachten’

Bij Feyenoord ging het vandaag weer veel over 1,5 meter afstand houden. Het is de club er alles aan gelegen om de wedstrijd zondag in de Kuip probleemloos te laten verlopen. De aanhang zal zich zeer gedisciplineerd moeten gedragen. ,,Dat is zo belangrijk’’, zegt clubarts Casper van Eijck.

Van Eijck schuift vanavond aan bij Voetbal Inside om te praten over de dreiging van het coronavirus in de eredivisie. De clubarts van Feyenoord testte vanochtend de spelersgroep van de Rotterdammers en hoopt dat niemand besmet blijkt.

Op Varkenoord zijn die problemen er inmiddels wel, diverse jeugdteams komen dit weekeinde niet in actie wegens besmettingen. ,,Het blijft een lastige situatie, bij het eerste elftal zijn de jongens echt heel scherp’’, zegt Van Eijck. ,,De discipline is er dag in, dag uit. Daar zijn we heel tevreden over. We hopen ook vurig dat het publiek zich tegen ADO zondag strikt aan de regels zal houden.’’

Dat moet omdat burgemeester Aboutaleb al aankondigde dat de laatste waarschuwing al aan Feyenoord is gegeven. Clubicoon en assistent trainer John de Wolf sprak de aanhang deze week al toe via een video. ,,Dit is ons laatste kans’’, zei De Wolf. ,,Hou je aan de regels.’’

Trainer Dick Advocaat is het daar mee eens. ,,De burgemeester is duidelijk, we moeten zorgen dat we niet in problemen komen’’, zegt Advocaat. ,,Of de fans nog mogen zingen? Nou, heel zachtjes. Laten we allemaal proberen om het zondag goed te doen.’’

De trainer was verbaasd dat het afgelopen week vrijwel alleen over Feyenoord ging. ,,Dat zingen, dat gebeurde tijdens de uitwedstrijd van ons tegen PEC Zwolle natuurlijk ook. Niet om nou iets over PEC te zeggen, daar gaat het mij niet om. Premier Rutte heeft het ook alleen over Feyenoord, misschien kent hij alleen Feyenoord, dat kan ook. Het probleem ligt niet alleen in Rotterdam. Maar dat neemt niet weg dat onze burgemeester duidelijk is: we moeten ons aan de regels houden.

De opmerking van Rutte dat iedereen zijn bek moet houden? Die was misplaatst, dat heeft hij niet nodig want daar heeft hij teveel kwaliteiten voor. Maar hij nam die woorden ook zelf weer terug. Wat ik tegen de fans wil zeggen? Dat ze zondag hun bek moeten houden. Nee, even serieus: het is belangrijk dat het tegen ADO allemaal goed gaat op de tribunes. Niemand zit op nieuwe maatregelen te wachten.’’

De spelers van het elftal onder 21 jaar komen pas maandag weer bij elkaar. De competitiewedstrijden tegen NEC (morgen) en Heerenveen (dinsdag) gaan niet door.

