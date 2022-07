Feyenoord koestert komst Oussama Idrissi en Quinten Timber, maar Arne Slot zou graag méér kwaliteitsimpulsen zien

Door Dennis van Bergen



Feyenoord-coach Arne Slot heeft het woord ‘rommelig’ al drie keer over zijn lippen laten rollen na afloop van de oefenwedstrijd tegen NAC (6-1), als zijn gedachten even teruggaan naar ongeveer een jaar geleden. De periode was het dat hij net was aangesteld in de Kuip en zijn beoogde aanvallersleider, Steven Berghuis, zojuist de overstap had gemaakt naar rivaal Ajax. ,,Als je zoiets hebt meegemaakt”, zegt de trainer, niet vies van enige ironie in zijn stem. ,,Dan kun je vervolgens de hele wereld aan.”