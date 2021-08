Feyenoord komt er niet aan te pas in Utrecht en lijdt kansloze nederlaag

Na twee eredivisie-overwinningen en al het optimisme dat rondom Feyenoord heerste, was vandaag een swingend FC Utrecht veel te sterk. De thuisploeg was nog mild door ‘slechts’ met 3-1 te winnen, in een wedstrijd waarin Feyenoord het tempo van de Utrechters totaal niet kon bijbenen.

Door Tim Reedijk



Aanvankelijk ging het rondom Stadion Galgenwaard vooral over uitgaande transfers. Gyrano Kerk die niet meer bij de wedstrijdselectie zat om zijn transfer naar hoogstwaarschijnlijk Lokomotiv Moskou de komende dagen af te gaan ronden, en bij Feyenoord ontbrak Róbert Boženík die op huurbasis naar Fortuna Düsseldorf vertrekt. Maar snel na de aftrap ging het toch vooral over voetbal en het meeslepende gevecht dat Utrecht en Feyenoord ervan maakten.

Feyenoord oogde niet helemaal fris nadat het donderdag nog verloor in Zweden van Elfsborg IF (3-1). Ook vandaag had de ploeg van Arne Slot moeite om mee te komen met een scherp en fel FC Utrecht, dat al snel een strafschop dacht te krijgen. Videoscheidsrechter Allard Lindhout riep de behoorlijk aanwezige arbiter Dennis Higler naar de zijkant en vervolgens werd de pingel ingetrokken. Wel bleven de Utrechters aandringen, met als voornaamste wapenfeit een schot van Quinten Timber – één van de uitblinkers – op de paal. De rebound voor leeg doel was niet bestemd voor de man die Kerk verving, Moussa Sylla.

Volledig scherm Dennis Higler wordt gecorrigeerd door de VAR. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Willem Janssen

Toch was het Feyenoord dat de leiding nam, enkele momenten voor de rust. Luis Sinisterra toonde maar weer eens zijn klasse na een fraaie pass van Alireza Jahanbakhsh, door Hidde ter Avest uit te kappen en doelman Maarten Paes te passeren. Bryan Linssen leek al voor rust zelfs 0-2 te maken, maar zijn inzet belandde in het zijnet. In de laatste aanval voordat Higler daadwerkelijk voor het rustsignaal floot, maakte Utrecht prompt de gelijkmaker. Na goed terugleggen van de hardwerkende spits ‘Tasos’ Douvikas, die zijn eerste basisplaats kreeg van trainer René Hake, maakte captain Willem Janssen zijn eerste eredivisiedoelpunt sinds september 2019.

Volledig scherm Willem Janssen (r) viert zijn treffer. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Daarmee lag de wedstrijd weer helemaal open, totdat Utrecht vlak na rust een enorm sterke fase beleefde. In enkele minuten liep de ploeg van Hake weg bij Feyenoord. Uit een dood spelmoment tikte Sylla zijn eerste eredivisietreffer achter Justin Bijlow en drie minuten later wees Higler opnieuw naar de stip – en nu bleef de strafschop wel staan. Simon Gustafson bleef als altijd koel en maakte zijn vijftiende eredivisiedoelpunt voor Utrecht vanaf de stip (van de vijftien penalty’s die hij nam).

Riante kansen voor Utrecht

Die twee doelpunten kwamen hard aan bij Feyenoord, dat nog even aandrong voor een aansluitingstreffer (met opnieuw een door Higler ingetrokken strafschop nadat er sprake was van buitenspel), maar daarna toch vooral moest oppassen om niet tegen een vernedering aan te lopen in Utrecht. Invallers Mimoun Mahi, Joris van Overeem en Sander van de Streek, en ook Sylla, kregen riante kansen om zelfs 4-1 te maken. Die klap bleef Feyenoord bespaard, maar deze wedstrijd tegen een ontketend Utrecht geeft zonder meer stof tot nadenken in Rotterdam-Zuid.

Volledig scherm Luis Sinisterra baalt stevig van de nederlaag in Utrecht. © Pro Shots / Stefan Koops

