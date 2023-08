Feyenoord komt rood Nieuwkoop niet te boven en loopt meteen averij op tegen Fortuna

Regerend kampioen Feyenoord heeft op de eerste speeldag al meteen averij opgelopen. Fortuna Sittard bleef overeind tegen tien spelers van de landskampioen: 0-0. Na afloop van de valse start in de Kuip was middenvelder Mats Wieffer kritisch , ook op zichzelf.

De start van de competitie van Feyenoord is uitgelopen op een diepe teleurstelling. De regerend landskampioen kreeg Fortuna Sittard niet op de knieën in een wedstrijd waarin de ploeg van Slot driekwart van de speeltijd in ondertal was door een vroege rode kaart van Bart Nieuwkoop. De Limburgers van trainer Danny Buijs bleven in de Kuip overeind, iets dat de Limburgers vorig seizoen in het kampioensjaar van Feyenoord ook al presteerden.

Arne Slot had het twee dagen voor de competitiestart nog met een glimlach uitgelegd. Bij Royale Union Saint-Gilloise, waar de Rotterdammers Bart Nieuwkoop midweeks hadden weggekaapt, maakten ze zoveel overtredingen dat de scheidsrechters in België niet eens alles meer wensten te bestraffen. Bij de Belgische topclub botsten in vrijwel elk duel op hun directe tegenstander en Nieuwkoop zou dat stuk agressiviteit gaan toevoegen aan de regerend landskampioen.

De Zeeuwse rechtsback begon de competitiestart als een sneltrein. Het regende voorzetten van zijn kant. Tot hij na 23 minuten botste met Iñigo Córdoba, de Baskische aanvaller van Fortuna Sittard. Arbiter Rob Dieperink gaf een gele kaart en daar leek de kous mee af, maar in Zeist trok Jeroen Manschot aan de bel als VAR. Dieperink moest de overtreding, die vooral ongelukkig leek, nog maar eens te bekijken op het scherm in de Kuip. Dieperink deed dat, trok alsnog een rode kaart en veranderde voor vrijwel alle spelers het uitgangspunt. Fortuna Sittard had zich een hele voorbereiding voorbereid op een wedstrijd tegenhouden in de Kuip, maar plots hadden de Limburgers een speler meer op het veld en dus was er ruimte om aan te vallen.

Voor Ramiz Zerrouki was zijn debuut in de competitie ook snel gedaan. De international van Algerije werd om tactische reparatieredenen gewisseld voor Thomas Beelen, die meteen aan de Kuip kon laten zien waarom afgelopen zomer Feyenoord zo blij was dat hij voor Rotterdam koos en niet voor PSV. Met Lutsharel Geertruida in een rol als back na balverlies en middenvelder bij balbezit ging Feyenoord op jacht naar de openingstreffer. Het chagrijn was er wel, assistent trainer Sipke Hulshoff kreeg geel voor aanmerkingen op de leiding, maar het gaspedaal moest diep worden ingetrapt.

De Rotterdammers kregen één grote kans toen Igor Paixão naar binnen kwam en de bal rakelings langs de paal van Ivor Pandur krulde. Maar de Limburgers zochten de kleedkamer halverwege op met meer chagrijn. Paul Gladon ontdeed zich op fysieke kracht van Quilindschy Hartman en stormde op het doel van Justin Bijlow af. De keeper van Oranje redde echter vakkundig en voorkwam een misschien wel fatale achterstand voor een Feyenoord in ondertal.

Na de pauze met Feyenoord aanvallend richting de fanatieke aanhang. Halverwege de tweede helft leek het moment van de kampioen gekomen. Santiago Giménez was Rodrigo Guth te snel af. De Braziliaan vloerde de spits van Feyenoord, volgens Dieperink binnen de beruchte lijnen maar VAR-Manschot greep wederom in omdat de overtreding op de rand was gemaakt. Geen strafschop voor Feyenoord, maar plots wel weer een kolkende Kuip die de worstelende thuisploeg goed kon gebruiken.

Slot bracht Alireza Jahanbakhsh en aankoop Ayase Ueda voor Quilindschy Hartman en Quinten Timber. De grootste kans was echter weer voor Cordoba. Die zag Beelen rekenen op Bijlow na een moeizame bal van Geertruida en vervolgens de keeper uitglijden. Zijn inzet ging langs Bijlow maar Beelen kon nog net redding brengen.

Een mislukte kopbal van Geertruida, het was het enige wapenfeit nog voor Feyenoord in de officiële speeltijd. Met nog zeven minuten extra tijd mocht het Legioen nog hopen. Pandur ranselde een inzet van Jahanbakhsh uit zijn doel en daar bleef het bij in Rotterdam, waar het publiek teleurgesteld naar huis ging na deze valse start.

Feyenoord hervat de competitie volgende week met de Rotterdamse derby bij Sparta, dat zaterdagavond met 1-2 won bij het gepromoveerde PEC Zwolle.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Het zit erop. De landskampioen begint het seizoen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Zeven minuten zitten erop De zeven minuten zitten erop, maar Fortuna Sittard heeft ook in de extra tijd al het tempo uit het spel proberen te halen. Hoe lang komt er nog bij? Gele kaart voor Tijjani Noslin Zeven minuten extra tijd Er komen zeven minuten bij. Volgens Arne Slot veel te weinig. Hij roept nu zelfs 'twintig minuten' naar scheidsrechter Rob Dieperink. Gele kaart voor Ivor Pandur Gele kaart voor Deroy Duarte Alen Halilovic wordt vervangen door Arianit Ferati Calvin Stengs wordt vervangen door Thomas van den Belt Igor Paixão wordt vervangen door Yankuba Minteh Fortuna Sittard mist enorme kans op 0-1 Zo, wat een kans voor Fortuna Sittard. Iñigo Córdoba lijkt te gaan scoren in een leeg doel na een uitglijder van Justin Bijlow, maar het schot van de Baskische aanvaller is te zacht en dus kan Thomas Beelen zijn fout nog herstellen. Hij haalt de bal net op tijd van de lijn, nadat hij deze situatie zelf inleidde met een veel te zachte en nonchalante breedtepass. Quilindschy Hartman wordt vervangen door Ayase Ueda Igor Paixão gaat verder op linksback. Arne Slot moet aan het begin van het seizoen meteen weer van alles uit de hoge hoed toveren om de drie punten te pakken. Quinten Timber wordt vervangen door Alireza Jahanbakhsh Een aanvallende wissel bij Feyenoord, dat wel moet om het seizoen niet te beginnen met puntenverlies in de Kuip tegen Fortuna Sittard. Nog een kwartier De tijd begint nu echt te dringen voor Feyenoord, al zal er nog wel flink wat extra tijd bij gaan komen. Aan de zijlijn maken Alireza Jahanbakhsh en de Japanse debutant Ayase Ueda zich klaar voor een invalbeurt. Loreintz Rosier wordt vervangen door Oguzhan Özyakup Vrije trap in de muur De vrije trap van Feyenoord, na de overtreding op Santiago Giménez, gaat uiteindelijk in de muur. Igor Paixão probeert de bal in de kruising te mikken, maar zonder succes. Gele kaart voor Rodrigo Guth De 22-jarige Braziliaan krijgt geel voor zijn overtreding op Santiago Giménez, waarmee hij nu de derde verdediger van Fortuna Sittard is die moet oppassen. Alleen linksback Mitchell Dijks, die pas net is ingevallen, heeft geen gele kaart. Geen penalty, maar een vrije trap Halverwege de tweede helft lijkt Feyenoord een penalty te krijgen na een overtreding van Rodrigo Guth op Santiago Giménez. Scheidsrechter Rob Dieperink wijst naar de stip, maar de overtreding was op de rand van het strafschopgebied. De VAR besluit uiteindelijk na het bestuderen van de beelden dat het een vrije trap wordt. Gele kaart voor Dimitris Siovas Na aanvoerder en rechtsback Ivo Pinto moet nu ook de centrale verdediger van Fortuna Sittard oppassen in het laatste halfuur. Nog een halfuur Nog maar een halfuur op de klok in de Kuip, waar de tijd dus langzaam begint te dringen voor Feyenoord. Het kan wellicht hoop putten uit Ajax, dat gisteren nog drie keer scoorde in het laatste kwartier tegen Heracles: 4-1. Feyenoord zal het echter wel met tien man moeten doen en de stugge vechtmachine Fortuna Sittard vandaag kapot spelen is met die situatie nog niet zo makkelijk, zo blijkt inmiddels al ruim een halfuur. Rémy Vita wordt vervangen door Mitchell Dijks Daar is de eerste wissel van Danny Buijs. De coach van Fortuna Sittard wisselt op linksback en houdt dus vast aan zijn 4-3-3 formatie.

