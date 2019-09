Feyenoord laat Stam nog even zweten

,,We hadden in de rust nog gezegd: laten we proberen meer doelpunten te maken. Maar ja, dan wel in het goede doel”, zei de Rotterdamse trainer met een lachje. ,,Ik dacht toch dat dat wel duidelijk was.”

Het elftal van Stam had lang niets te duchten van ADO. Binnen 35 minuten stond de thuisclub al met 3-0 voor en leek een monsterzege in de maak. ,,We hebben enorm veel kansen gehad. Zeker in de eerste helft, maar ook aan het begin van de tweede. We hadden het niet meer zo spannend mogen maken”, aldus Stam, die zijn spelers Edgar Ié en Renato Tapia in het laatste kwartier beiden de bal in eigen doel zag werken. ,,Daardoor werd het op het einde nog even spannend. Het was billenknijpen. Uiteindelijk onthouden mensen vaak alleen de tweede helft. Maar ik ben toch vooral blij dat we weer drie punten hebben.”