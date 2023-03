Feyenoord laat zich geen vermoeidheid aanpraten: ‘Van wedstrijden word je ontzettend fit’

LIVE KNVB Beker | Ajax moet winnen bij De Graafschap voor plaats in halve finales

De laatste kwartfinale van de TOTO KNVB Beker gaat tussen De Graafschap en Ajax. De Amsterdammers, tweede in de eredivisie en Europees uitgeschakeld, zijn vanzelfsprekend de grote favoriet tijdens de wedstrijd in Doetinchem tegen de Keuken Kampioen Divisie-middenmoter. De aftrap is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.