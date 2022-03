Feyenoord legt doelman Valentin Cojocaru vast tot einde van het seizoen

Feyenoord heeft doelman Valentin Cojocaru vastgelegd tot het einde van dit seizoen. De 26-jarige Roemeen komt per direct over van het Oekraïense SK Dnipro-1 en heeft tot het einde van dit seizoen getekend.

Cojocaru moet het tijdelijke keepersprobleem in de Kuip oplossen nu Justin Bijlow voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld en de club in Ofir Marciano nog maar één ervaren doelman over heeft. De Roemeen kon worden vastgelegd omdat de Oekraïense Premjer Liha momenteel noodgedwongen stilligt. De contracten van buitenlandse spelers uit die competitie zijn daardoor tijdelijk opgeschort.

,,Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we Justin Bijlow de rest van het seizoen moeten missen,” zo laat technisch directeur Frank Arnesen op de site van Feyenoord weten. ,,We hebben in Ofir een zeer gelouterde vervanger, maar we vinden het belangrijk om nog een extra doelman met ervaring te hebben. Gelukkig hebben we die weten te vinden in de persoon van Valentin Cojocaru, die ons per direct kon komen versterken."

Linssen

Bij Feyenoord komt de doelman één ‘oude bekende’ tegen. Bryan Linssen stond met Vitesse in de voorronde van de Europa League in 2018 tegenover Cojacaru, die toen keepte bij Viitorul Constanta. De Feyenoord-spits scoorde destijds zowel in de uitwedstrijd (2-2) als in de thuiswedstrijd (3-1) tegen zijn nieuwe collega.

Volledig scherm Bryan Linssen juicht nadat hij doelman Valentin Cojocaru heeft gepasseerd. © ANP