Feyenoord lijkt de uitbibbers kwijt

Door Mikos Gouka



Een ongetwijfeld heet avondje in Friesland tegen Heerenveen overleven en Feyenoord staat weer in de halve finale van de beker. En ook nog eens in de wetenschap dat het vervolgens alleen in eigen stadion speelt, tot en met de eventuele finale. ,,Dat is een mooi vooruitzicht’’, zegt Dick Advocaat. ,,In principe zijn het drie finales.”