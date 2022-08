Feyenoord maakt eerste misstap van seizoen en blijft steken op gelijkspel tegen Heerenveen

Door Mikos Gouka



Na de 2-5 winst in de openingswedstrijd trapte Arne Slot bewust veelvuldig op de rem. De vele complimenten na de ontmoeting in Arnhem tegen Vitesse waren welkom, maar de trainer van Feyenoord vond wel dat er een te rooskleurig beeld werd geschetst van zijn ploeg. Vitesse was immers duidelijk niet meer de ploeg die het de laatste jaren was geweest en Feyenoord maakte het verschil in de Gelredome pas na 2-2 in de tweede helft.



Feyenoord was nog niet zover als werd verondersteld na de driepunter in Gelderland. De start in de Kuip tegen Heerenveen was veelbelovend. Jacob Rasmussen kopte tegen de lat, Andries Noppert keerde schoten van Sebastian Szymanski en Javairo Dilrosun en Marcus Pedersen schoof de bal naast het doel van de keeper van de Friezen.