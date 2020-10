Feyenoord machteloos in Rotterdamse derby tegen Sparta

Door Mikos Gouka



Zo creatief als Feyenoord oogde tegen Willem II in de nieuwe samenstelling, zo weinig creëerde het tegen Sparta. Dat Ridgeciano Haps op slag van rust met zijn rechterbeen voor de 1-0 zorgde, kwam eigenlijk al uit het niets. De linksback had zich keurig langs Jeffry Fortes geworsteld en zijn uithaal verdween tussen de benen van Tom Beugelsdijk door achter keeper Benjamin van Leer in het doel. Het was een eigenlijk het eerste opwindende moment in de lege Kuip. Daarvoor was er alleen de forse overtreding van Jens Toornstra op Harroui en Sparta-spits Mario Engels die alleen opdook voor Justin Bijlow, al bleek dat vanuit buitenspelpositie.